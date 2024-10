Kritiek op Israëlisch verbod UNRWA, hulporganisatie 'onmisbaar'

Verslaggever Sander van Hoorn in Israël:

"Als dit allemaal doorgaat, is dat funest voor UNRWA. Op alle manieren wordt het werken voor UNRWA dan nog veel ingewikkelder dan het nu al is. Het wordt lastiger om internationale medewerkers in gebieden te krijgen waar de organisatie actief is, of om visa voor hen te krijgen.

Gaza springt natuurlijk het meest in het oog, maar op de bezette Westelijke Jordaanoever is UNRWA bijvoorbeeld een grote werkgever. Dus als al die mensen straks geen baan meer hebben, heeft dat enorme gevolgen voor de economie daar. En hoe moet het verder met de hulpverlening? Gaat Israël het dan zelf doen? En zo niet, dan is er niemand meer.

Israël ziet UNRWA als verlengstuk van Hamas. Het had ook al voor 7 oktober 2023 veel kritiek op de organisatie. Vanwege deze wet was er vanuit de internationale gemeenschap al langer druk op Israël, maar er werd waarschijnlijk gedacht: die soep zal niet zo heet gegeten worden. Maar dat wordt hij dus wel. Ik verwacht dat in de tijd tot de wet daadwerkelijk geldt de druk op Israël daarom nog wel verder opgevoerd zal worden."