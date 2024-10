AFP Schoolgebouw van UNRWA beschadigd na Israëlische luchtaanval in Gaza (november 2023)

NOS Nieuws • vandaag, 20:35 • Aangepast vandaag, 21:26 Hulpverlening aan Gaza dreigt verder in knel te komen: Israël verbiedt UNRWA

Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen waarmee het VN-organisatie UNRWA wordt verboden om nog langer te werken in Israël. Het wetsvoorstel werd met 92 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen in de Knesset.

De wet zal ingaan zo'n negentig dagen nadat het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken de VN op de hoogte heeft gesteld van het parlementsbesluit.

De nieuwe wet zou grote gevolgen kunnen hebben voor de toch al beperkte hulpverlening aan Gaza in de oorlog tussen Israël en Hamas. Miljoenen Gazanen zijn voor hulpverlening afhankelijk van UNRWA. De VN-organisatie voor hulp aan Palestijnen in de hele regio is de belangrijkste distributeur van hulp in Gaza.

'Catastrofe'

Veel hulp aan Palestijnen komt via Israël Gaza binnen. Als UNRWA niet meer in Israël mag werken, wordt die route voor de organisatie onmogelijk. UNRWA spreekt van een "ongekende escalatie" en zegt dat het verbod "het lijden van de Palestijnen alleen maar erger maakt, vooral in Gaza".

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, noemde het wetsvoorstel vooraf al een "catastrofe binnen een toch al complete ramp". Ook de VS toonde zich als belangrijkste bondgenoot van Israël bezorgd. Het land benadrukte dat UNRWA een "onvervangbare" rol speelt bij de humanitaire hulp aan Palestijnen.

In januari kwam UNRWA in opspraak, nadat medewerkers door Israël waren beschuldigd van betrokkenheid bij de Hamas-aanvallen van 7 oktober vorig jaar. Daarna kwam de roep in Israël om UNRWA te verbieden. De Israëlische premier Netanyahu legt de verantwoordelijkheid voor het besluit in de Knesset om UNRWA te verbieden bij de medewerkers "die betrokken waren bij terroristische activiteiten tegen Israël".

VN-onderzoek

Volgens Israël waren ten minste twaalf van de 13.000 medewerkers van UNRWA in Gaza betrokken bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De medewerkers die daarvan werden beschuldigd, zijn door de VN-organisatie ontslagen.

In een onderzoek in opdracht van de VN werd dit voorjaar geconcludeerd dat er geen bewijs was geleverd dat medewerkers van de hulporganisatie banden hadden met leden van Hamas of de Islamitische Jihad. Het rapport stelde wel dat er ruimte was voor verbetering met betrekking tot het waarborgen van de neutraliteit van de medewerkers. Maar de onderzoekers schreven ook dat ze al strenger waren dan vergelijkbare VN-organisaties.

Oxfam Novib noemde UNRWA in Nieuws & Co vandaag op NPO Radio 1 "onvervangbaar". Volgens de hulporganisatie heeft de VN-organisatie een systeemfunctie voor alle humanitaire ngo's die in Gaza actief zijn. "Als UNRWA wegvalt, valt het hele kaartenhuis in elkaar. De organisatie levert al decennialang onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Miljoenen Palestijnen, niet alleen in Gaza, maar ook in Libanon en Syrië, zijn afhankelijk van UNRWA."