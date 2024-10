Rodri en Bonmatí winnen Ballon d'Or, prijs voor beste coach vernoemd naar Cruijff

De Spaanse voetballer Rodri is tijdens het Ballon d'Or-gala in Parijs verkozen tot beste voetballer van de wereld. Bij de vrouwen ging de prijs naar Aitana Bonmatí.

Rodri nam op krukken de trofee in ontvangst van oud-voetballer George Weah, die in 1995 als eerste Afrikaanse voetballer tot wereldvoetballer van het jaar van de FIFA werd uitgeroepen. Rodri is momenteel herstellende van een in september opgelopen kruisbandblessure.