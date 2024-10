AFP Trump tijdens de verkiezingsbijeenkomst in Madison Square Garden

NOS Nieuws • vandaag, 21:57 Migratie, misdaad en verwijten aan Harris: Trump herhaalt onwaarheden in New York

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump hield afgelopen nacht een grote verkiezingsbijeenkomst in Madison Square Garden in New York. In zijn speech van ruim een uur had Trump het opnieuw in stevige taal over migranten en zijn concurrent Kamala Harris. Daar zaten ook uitspraken tussen die onbewezen zijn of die zelfs bewezen onwaar zijn. En dat is niet voor het eerst.

Migranten

"Kamala heeft een leger van migrantenbendes op de been gebracht die een campagne van geweld en terreur tegen onze burgers voeren. Nog nooit is zoiets voorgekomen, in welk land ter wereld dan ook", zei Trump.

Hij had het bijvoorbeeld over een groep zeer gewelddadige Venezolaanse gevangenen die Amerika zou zijn binnengekomen, een uitspraak waar geen enkel bewijs voor is. Robert Briceño, directeur van een onafhankelijke Venezolaanse organisatie die geweld in het land monitort, zei deze maand tegen CNN dat niets erop wijst dat Venezolaanse ex-gevangenen en masse naar de VS zijn getrokken. Ook het onafhankelijke platform Factcheck.org meldt dat Trump geen enkel bewijs heeft voor zijn uitspraken.

Bekijk enkele van Trumps uitspraken tijdens de bijeenkomst:

1:11 Stevige taal Trump tijdens verkiezingsbijeenkomst: 'Ik zal migranten deporteren'

Trump verwees, net als in eerdere speeches, naar een grafiek die zou aantonen dat op de dag dat hij het Witte Huis verliet, het laagste aantal illegale immigranten ooit de VS binnenkwam. Dat klopt niet. Het dieptepunt in het aantal immigranten waar de pijl in die grafiek naar wijst, was al in april 2020. Dat was kort na het uitbreken van de wereldwijde coronacrisis, toen de migratiecijfers wereldwijd kelderden. Trump was daarna nog acht maanden president en in die tijd nam het immigratiecijfer toe.

Wel is het zo dat er tijdens het presidentschap van Trumps opvolger Biden fors meer oversteekpogingen zijn gedaan dan in de jaren ervoor. Trump en andere Republikeinen stellen regelmatig dat al die pogingen staan voor personen die daadwerkelijk zijn toegelaten in de VS. Maar volgens het platform Factcheck.org zijn miljoenen migranten die probeerden over te steken de afgelopen jaren teruggestuurd.

Verwijten Harris

Trump veegde in New York ook de vloer aan met zijn Democratische tegenstander Harris. "Niemand respecteert haar, niemand vertrouwt haar. Iedereen weet dat ze een heel laag IQ heeft."

De Republikein claimde opnieuw dat Harris de belasting voor gezinnen met bijna 3000 dollar per jaar wil verhogen. Maar Harris zegt juist dat ze de belasting voor mensen die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen - ongeveer 98 procent van de belastingbetalers - niet zal verhogen. Ze wil de belasting van de rijkste Amerikanen juist wel fors verhogen, en het lijkt erop dat Trump die plannen verdraait om een vertekend beeld te schetsen.

Amerika-correspondent Rudy Bouma: "Trump gebruikt de kracht van herhaling en in gesprekken met Amerikanen merken we vaak dat Trumps onware claims blijven hangen. Tijdens zijn regeerperiode documenteerde The Washington Post meer dan 30.000 misleidende of onware claims. Hoewel Trumps vele leugens uitentreuren zijn ontkracht, groeit het geloof erin. Zo geloven nu méér mensen dat Rusland niet heeft geprobeerd de verkiezingen van 2016 te manipuleren, ondanks overdadig bewijs daarvoor. Het geloof in onware claims houdt mede verband met het mediadieet van Trump-aanhangers. Hoe meer ze naar een rechtse zender als Fox News kijken, hoe vaker ze in de onwaarheden trappen. Die zender moest voor 800 miljoen dollar schikken omdat die meeging in de leugen dat stemcomputers van Dominion onderdeel waren van een fraudecomplot bij de presidentsverkiezingen in 2020. Toch lijkt het de geloofwaardigheid van de zender onder rechtse kiezers niet te hebben geschaad. Overigens nemen ook veel Trump-stemmers zijn claims met een korreltje zout, maar geloven ze wel in de algemene strekking: het hád waar kunnen zijn."

Trump verweet Harris en president Biden dat ze geen geld hebben vrijgemaakt voor slachtoffers van orkaan Helene. "Ze gaven hun geld uit aan het binnenhalen van illegale migranten, daardoor was er niks over voor de slachtoffers van de orkaan." Ook dit is een claim die Trump vaker heeft gedaan in speeches, maar die onwaar is. FEMA, de Amerikaanse organisatie voor rampenbestrijding, beschikt over een miljardenpot, waarvan honderden miljoenen naar slachtoffers van orkaan Helene gingen.

Misdaadcijfers

Trump had het ook over misdaadcijfers. In zijn debat met Harris in september corrigeerde ABC News-moderator David Muir de Republikein nadat die had gezegd dat de misdaadcijfers tijdens Bidens presidentschap waren gestegen. Vannacht zei Trump daarover: "Een stom persoon genaamd David Muir van ABC News zei dat misdaad afgenomen is. Ik zei: nee, dat is niet zo. De volgende dag bleek uit nieuwe cijfers dat misdaad was gestegen met 45 procent. Wat een schande."

Cijfers van de FBI en andere organisaties laten echter zien dat het aantal gewelddadige misdaden, met name moorden, voor het laatst toenam in 2020 (Trumps laatste jaar in het Witte Huis). Sindsdien is het aantal gewelddadige misdaden afgenomen. Trump stelt dat de FBI-statistieken ernaast zitten en verwijst sinds het debat herhaaldelijk op een onderzoek waarin aan Amerikanen wordt gevraagd of zij slachtoffer zijn geworden van een misdaad. Aan dat onderzoek zitten veel beperkingen, onder meer omdat moordslachtoffers niet worden meegerekend.