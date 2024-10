Getty Images Menno Koolhaas

NOS Sport • vandaag, 14:44 Koolhaas in 'mythische omstandigheden' vijfde op WK ironman: 'Ongekend goed'

Menno Koolhaas heeft een bijzondere prestatie geleverd bij de WK ironman op Hawaii. De 28-jarige triatleet finishte zondag als vijfde, het op-een-na beste resultaat van een Nederlandse mannelijke triatleet ooit. Alleen Rob Barel eindigde ooit hoger: vierde in 1984 en in 1990.

"Ongekend goed", noemt Barel de prestatie van zijn landgenoot op de WK ironman, waarbij deelnemers 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer wielrennen en 42,195 kilometer hardlopen. "Het is sowieso een loodzware wedstrijd, maar ook een van de weinige langeafstandswedstrijden waar echt iedereen die gelooft een kans te maken aan de start staat."

Barel: "Je kan natuurlijk niet heel veel van dit soort wedstrijden doen in een jaar, dus de rest van het jaar is het deelnemersveld versnipperd. De tijden in die wedstrijden zeggen natuurlijk wel wat, maar de omstandigheden zijn ook heel bepalend voor een einduitslag. Daarom zijn de WK verreweg de beste graadmeter voor hoe je ervoor staat ten opzichte van de wereldtop."

Triatloneiland

En naast het hoge niveau van het deelnemersveld komt er volgens Barel veel op je af in Kona, op het Hawaïaanse Big Island. Zeker als je daar voor het eerst aanwezig bent, zoals voor Koolhaas het geval was. "Het is heel indrukwekkend. Het eiland wordt in één keer helemaal overgenomen door de sport, het hele eiland wordt een triatloneiland."

Getty Images Koolhaas tijdens het fietsonderdeel op Hawaii

Normaal gesproken komen daar weinig toeristen, vertelt Barel. "Het is ver weg van Honolulu, waar de meeste vliegtuigen en toeristen landen. Dit eiland ligt daar heel ver vandaan. En dat wordt dan ineens overspoeld door duizenden triatleten, die elke dag aan het trainen zijn. Die omstandigheden maken het mythisch."

Ook sta je tijdens de WK op Hawaii als triatleet ineens volop in de aandacht. "De hele wereld kijkt ernaar", weet Barel. "Niet alleen vanwege het niveau van de wedstrijd, ook vanwege de geschiedenis. Hawaii is de bakermat van de triatlonsport. Pas daar is het echt bekend geworden en eind jaren 70 is het overgewaaid naar andere delen van de wereld."

Zwemmen tussen de dolfijnen

De inmiddels 66-jarige Barel was een van de eerste Nederlanders die zich op de triatlon toelegde en besloot in 1984 mee te doen aan de wereldkampioenschappen op Hawaii.

"Toen hoefde je je nog niet te kwalificeren. Iedereen die gek genoeg was om de reis te maken en het inschrijfgeld te betalen mocht meedoen. Het was toen nog veel kleinschaliger, maar ik was ook toen wel echt onder de indruk. Je ziet bijvoorbeeld ineens dolfijnen onder je door zwemmen."

Barel verwachtte niks van zichzelf destijds. "Ik dacht: het is leuk om hier één keer geweest te zijn, maar ik word hier helemaal zoek gelopen. En dan hoef ik er ook nooit meer heen, dan weet ik dat het te hoog gegrepen is."

ANP Rob Barel bij een wedstrijd in 1985

Maar niks bleek minder waar. Barel verbaasde zichzelf en werd vierde. "Voor mij was dat de doorbraak in mijn carrière. Het gaf me het vertrouwen om er nog een schepje bovenop te doen, om mijn baan op te zeggen, de wereld over te reizen en fulltime te gaan trainen."

'Enorme stimulans'

Hij denkt dat dat ook voor Koolhaas het geval zal zijn na zijn vijfde plaats. "Ik denk dat het voor hem een enorme stimulans gaat zijn om op deze weg verder te gaan."

Koolhaas had geen ideale voorbereiding op de WK, vanwege een stressfractuur in zijn kuit. Hij heeft aangepast moeten trainen. Vier weken lang kon hij niet hardlopen, pas de laatste weken kon Koolhaas zijn looptraining weer opbouwen.

Barel, die in 1990 nog een keer vierde werd, denkt dan ook dat er nog meer inzit bij Koolhaas. "Hij heeft heel steady gelopen, maar hij heeft wel snellere tijden staan. Daar kan hij nog een grote sprong maken."