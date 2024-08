Getty Images

NOS Sport • vandaag, 09:34 Zinderende finale bij veelbesproken triatlon-estafette: Duitsland wint, Oranje tiende

Duitsland heeft de gouden medaille gepakt bij de landenwedstrijd op de triatlon, vanwege het vervuilde water in de Seine een van de meestbesproken onderdelen deze Olympische Spelen.

Het onderdeel gemengde estafette eindigde in een zinderende race tussen regerend wereldkampioen Duitsland, regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, waarbij de Duitsers het goud pakten dankzij een machtige eindsprint van Laura Lindemann.

Na een fotofinish ging het zilver naar de VS en het brons naar Groot-Brittannië.

Bijrol voor Nederland

Nederland speelde een bijrol en eindigde op een tiende plaats. Dat is een tegenvallend resultaat, gezien de vierde plaats van Nederland op dit onderdeel op de Olympische Spelen in Tokio in 2021, en de zesde plaats op het WK in Hamburg vorige maand.

De gemengde estafette is de kortste afstand die er bestaat voor triatleten en wordt daarom ook wel de supersprint genoemd. De atleten zwemmen eerst 300 meter, gevolgd door acht kilometer fietsen en twee kilometer hardlopen.

Ieder land vaardigt vier atleten af: twee mannen en twee vrouwen. Die komen één voor één in actie, waarbij ze alleen racen tegen atleten van hetzelfde geslacht. Namens Nederland deden Mitch Kolkman, Maya Kingma, Richard Murray en Rachel Klamer mee.

Reuters Mitch Kolkman trapt de gemengde estafette af namens Nederland

Of de gemengde estafette doorgang kon vinden, was lang onzeker. De waterkwaliteit van de Seine is al weken onderwerp van gesprek en bleek de afgelopen dagen weer ondermaats. Toch wees een laatste test in de nacht voor de gemengde estafette uit dat er gezwommen kon worden.

Van de zestien landen die zich gekwalificeerd hadden, stonden er uiteindelijk vijftien aan de start. België ontbrak, omdat atlete Claire Michel ziek was geworden na de individuele triatlon. Ze liep een bacteriële infectie in haar darmen op, al valt niet met zekerheid te zeggen of het vervuilde water daar de oorzaak van is.

Veelbelovende start

Nederland kwam veelbelovend uit de startblokken dankzij de 21-jarige Kolkman, de jongste mannelijke triatleet op deze Olympische Spelen. Hij ging goed mee met de toppers van medaillefavorieten Groot-Brittannië en Duitsland en gaf slechts vijftien seconden toe.

Bij de eerste vrouwelijke atleten werd echter een flink gat geslagen. Dat was te danken aan de Britse Georgia Taylor-Brown, die zich ijzersterk toonde en een ruime voorsprong pakte. Kingma, die op de individuele triatlon nog zevende werd, kon moeilijk volgen en moest zelfs een aantal plaatsen toegeven.

Voor Nederland was die achterstand niet meer te overbruggen. Wat volgde was een lange tweestrijd tussen Groot-Brittannië en Duitsland, die in de laatste minuten plotseling gezelschap kregen van de Verenigde Staten dankzij een sterke fietsbeurt van Taylor Knibb.

De triatleten van deze drie landen bleven tot de eindstreep nek-aan-nek gaan, waarbij de Duitse Lindemann haar land uiteindelijk aan de zesde gouden plak van deze Spelen hielp, evenveel als Nederland.