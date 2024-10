ANP Hans Kemna bij de première van de musical 't Schaep met de 5 Pooten

NOS Nieuws • vandaag, 12:15 'Castingkoning' Hans Kemna (84) overleden

Casting-director Hans Kemna (84) is na een kort ziekbed overleden. Dat hebben vrienden bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. Met zijn bureau Kemna Casting was hij lange tijd de belangrijkste leverancier van acteurs voor toneel-, film- en tv-producties in Nederland.

De jonge Kemma had zelf ook acteerambities. Na de middelbare school bezocht hij de Toneelschool Amsterdam. In de jaren 60 speelde hij bij de Nieuwe Komedie in Den Haag en Ensemble/Zuidelijk Toneel Globe in Eindhoven. Ook presenteerde hij jongerenprogramma's op de televisie.

"Ik was niet slecht, ik was bruikbaar. Inzetbaar voor kleine rollen", zei hij in 2017 in een interview met de Volkskrant. "Dat is het meest vreselijke dat je van een acteur kunt zeggen." Filmproducent Matthijs van Heijningen raadde hem aan om te gaan casten.

Naam veranderd

In 1970 richtte hij Hans Kemna Casting op, dat in 1980 verder ging als Kemna Casting. Het werd een groot succes. In de toneel-, film- en tv-wereld kon bijna niemand om hem heen. "Ik heb ook wel eens gezegd: ik ben de navel van acterend Nederland", zei hij in het interview met de Volkskrant.

In 2000 droeg hij zijn bedrijf over aan Job Gosschalk. Zelf bleef hij de casting doen voor Toneelgroep Amsterdam en later Internationaal Theater Amsterdam. Toen Gosschalk in 2017 bij Kemna Casting vertrok vanwege een MeToo-schandaal werd de naam van het castingbureau op Kemna's verzoek veranderd in Casting Post Castelijn.

Kemna ontving in 2005 een Gouden Kalf voor zijn castingwerk uit handen van de toenmalige staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan.