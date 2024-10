dpa Picture-Alliance Gérard Depardieu

NOS Nieuws • vandaag, 11:08 Zieke Gérard Depardieu zelf niet aanwezig bij start zedenzaak

De Franse acteur Gérard Depardieu verschijnt vandaag niet bij de start van zijn zedenzaak in Parijs. Volgens zijn advocaat laat de gezondheid van 75-jarige acteur dit niet toe. Depardieu, die meerdere malen wordt beschuldigd van seksueel misbruik, heeft om uitstel gevraagd.

"Hij is enorm aangedaan. Helaas verbieden zijn artsen hem de hoorzitting bij te wonen", zei zijn advocaat tegen de Franse radiozender France Info.

De zaak die vandaag start gaat over twee beschuldigingen van aanranding. In het eerste geval gaat het om een aanklacht van een 53-jarige decorontwerpster tegen wie Depardieu zou hebben gezegd dat hij zijn "grote parasol" in haar zou steken.

Ook zou de acteur haar tussen zijn benen hebben geklemd en haar bij haar buik, borsten en heupen hebben gegrepen. Drie getuigen zagen dat de vrouw zich probeerde los te maken en zeggen dat ze geschokt leek.

De tweede aanklacht komt van een regieassistente die op dezelfde filmset werkte. Daar zou Depardieu meerdere keren haar billen hebben aangeraakt. Toen ze aangaf hier niet van gediend te zijn, zou Depardieu haar hebben uitgescholden.

'Aanklagers zijn op geld uit'

Depardieu beweert dat hij onschuldig is. "De getuigen en de bewijzen die mijn cliënt zal aandragen, zullen aantonen dat hij het doelwit is van valse beschuldigingen", zegt advocaat Jérémie Assous.

De vrouwen zouden alleen maar op geld uit zijn. "Het nagejaagde doel is duidelijk geworden aan de hand van de schadeclaims: zelfverrijking met 30.000 euro."

Steunbetuigingen

Depardieu is de afgelopen jaren vaker beschuldigd van seksueel misbruik. In 2018 deed de toen 22-jarige actrice Charlotte Arnould aangifte tegen de acteur. Hij zou haar tweemaal hebben verkracht in zijn huis in Parijs. De acteur was een vriend van haar vader en ze was bij hem in huis om acteeradvies te vragen.

Het politieonderzoek naar de verkrachting werd een jaar later gesloten en de acteur werd wegens gebrek aan bewijs toen niet vervolgd. Later heropende het Openbaar Ministerie de zaak en concludeerde dat er alsnog vervolging moet komen. Of het tot een zaak komt, moet nog worden besloten.

Dertien vrouwen

Vorig jaar kwam nieuwssite Mediapart met een artikel waarin dertien vrouwen hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij zou hem regelmatig de hand boven het hoofd zijn gehouden door regisseurs en leden van de filmcrew die stelden dat mensen er maar aan moesten wennen dat hij zich zo gedroeg.

Ook publiekelijk schaarden collega's uit de filmwereld zich achter Depardieu. Na de uitzending van de documentaire La Chute de l'ogre eind vorig jaar, met meerdere onthullingen over zijn grensoverschrijdende gedrag, publiceerden vijftig collega's een steunbetuiging in dagblad Le Figaro.

Ook president Macron nam het voor hem op. "Ik zeg het als president van de republiek, maar ook als burger: hij maakt Frankrijk trots", zei Macron in een interview met France 5. "Er is één ding waarin je mij nooit zult zien, en dat zijn klopjachten. Ik haat dat."

Toen daar kritiek op kwam, zei de president dat hij vergeten was te zeggen dat hij het ook voor de vrouwen heel erg vond.

Grote Franse filmster

Depardieu is een van de grootste nog levende Franse acteurs. Hij verdiende onder meer een Oscarnominatie voor de titelrol in Cyrano de Bergerac (1990). Hij kwam echter naast zijn filmwerk steeds meer in het nieuws met zijn gedrag.

Zo plaste hij in 2011 in het gangpad van een vliegtuig en in 2013 vertrok hij uit Frankrijk na plannen voor een belastingverhoging. Hij emigreerde naar België en kreeg van president Poetin een Russisch paspoort. Later keerde hij terug naar zijn geboorteland.