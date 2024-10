PDC / Kelly Deckers Jermaine Wattimena (r) wordt gefeliciteerd door Luke Humphries

NOS Sport • vandaag, 14:58 • Aangepast vandaag, 16:51 Wattimena gooit wereldkampioen naar huis op EK, treft Noppert in halve finale

Jermaine Wattimena heeft zich met een fantastische wedstrijd geplaatst voor de halve finales van het EK darts. Hij rekende genadeloos af met wereldkampioen Luke Humphries: 10-4.

Hij speelt bij de laatste vier tegen Danny Noppert, die op het nippertje de halve finales haalde. In een razendspannende partij schakelde hij de Duitser Ricardo Pietreczko uit: 10-9.

Dirk van Duijvenbode won zijn kwartfinale niet en is daardoor klaar op het EK. Michael van Gerwen werd in de achtste finales al uitgeschakeld door de Schot Gary Anderson.

Wattimena was de absolute underdog in de kwartfinale tegen Humphries. De 29-jarige Brit is immers regerend wereldkampioen en won zijn eerdere potten op het EK met gemak. Ook tegen Wattimena begon hij degelijk, maar al snel sloeg de Nederlander een gat.

Hoofdschuddende wereldkampioen

Humphries keek toe hoe zijn tegenstander een voorsprong van twee legs op het bord zette. Wattimena moest 91 punten scoren en gooide zijn pijlen vakkundig in de triple 17 en dubbel 20. Met een subtiele glimlach toonde hij zijn tevredenheid. Humphries schudde zijn hoofd.

'The Machine Gun' pakte door en won de ene na de andere leg. In de negende gooide hij zelfs twee 180's achter elkaar. De wereldkampioen keek ineens tegen een achterstand van vier legs aan. Dat gat bleek niet meer te overbruggen voor Humphries.

Noppert worstelt

Hoe anders was dat voor Noppert. In zijn partij tegen Pietreczko wisselde steeds het initiatief. Noppert stond 3-1 achter, kwam terug tot een 5-3 voorsprong, maar keek in de slotfase weer tegen een achterstand van 9-7 aan. Door drie goede legs verzekerde hij zich tóch nog van een halve finaleplaats.

PDC / Kelly Deckers Danny Noppert (l) ontvangt de felicitaties van Ricardo Pietreczko

De wedstrijd had een duidelijk patroon: Noppert gooide accurater in de opening, maar Pietreczko was secuurder met uitgooien. Dat betekende dat de Duitser soms met prachtige combinaties een leg binnenhengelde. In de tiende gooide hij in één beurt 164 punten weg: twee keer triple negentien, gevolgd door een bullseye.

Het leverde Pietreczko een mooie voorsprong op, maar Noppert stond zijn mannetje. In de allesbeslissende negentiende leg hield hij het hoofd koel en versloeg hij Pietreczko, die onder druk een paar foutjes maakte.

Van Duijvenbode uitgeschakeld

Voor Van Duijvenbode zit het toernooi er wel op. De derde Nederlander die vandaag in actie kwam had zich met hakken over de sloot geplaatst voor dit EK, maar zette een zeer sterk toernooi neer. Dat hield op in de kwartfinales, waar hij met 10-4 werd uitgeschakeld door Luke Woodhouse. Eerder schakelde Van Duijvenbode onder anderen thuisfavoriet Martin Schindler uit.

PDC | Kelly Deckers Dirk van Duijvenbode