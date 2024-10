Kelly Deckers/PDC Michael van Gerwen baalt na het missen van een dubbel

NOS Sport • vandaag, 17:14 Klagende Van Gerwen klaar op EK darts: 'Stond veel wind, ze leren het maar niet'

Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het EK darts, dat deze week wordt gehouden in Dortmund. De viervoudig winnaar van het toernooi verloor in de tweede ronde met 10-4 van Gary Anderson uit Schotland.

Door het verlies van Van Gerwen zijn nog drie van de zes Nederlanders actief op het EK. Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Jermaine Wattimena staan zondag in de kwartfinales. Raymond van Barneveld en Gian van Veen werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Wind

Na afloop beklaagde Van Gerwen zich voor de camera van Viaplay over de wind in de zaal. "Er stond heel veel wind op het podium. Ze leren het maar niet", verwees hij naar dartsbond PDC. Het is niet de eerste keer dat er tijdens een toernooi door darters wordt geklaagd over wind.

"Iedere dartskenner kan kijken naar hoe mijn pijlen in het bord stonden", vervolgde Van Gerwen. "En dan zeggen dat alle deuren dicht waren. Ze kunnen mijn kont kussen, want daar is echt niks van waar. De PDC mag zich wel een keer achter de oren krabben, want dit is niet de eerste keer."

De loting wees uit dat deze klassieker al vroeg in dit majortoernooi op het programma stond. Het was de 74ste keer dat de veteranen tegenover elkaar stonden in een officiële wedstrijd.

Van Gerwen begon de partij door in de eerste leg een break te plaatsen. Hij gooide een score van 107 via de bullseye uit. De daaropvolgende vijf legs werden allemaal gewonnen door de 53-jarige Anderson.

Moeite met dubbels

De Schot profiteerde ervan dat Van Gerwen veel moeite had met het raken van de dubbels aan de randen van het bord. Vooral op de gangbare dubbel-20 miste de Vlijmenaar regelmatig.

Van Gerwen plaatste in het vervolg van de partij nog tweemaal een break, maar slaagde er niet in zijn eigen legs te behouden. Anderson maakte de partij af door met zijn tweede wedstrijdpijl een score van 44 uit te gooien via de dubbel-16.

Kelly Deckers/PDC Gary Anderson viert zijn overwinning op Michael van Gerwen

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, doen er niet alleen darters uit Europa mee aan het EK. Het toernooi is gebaseerd op de ranglijst van de European Tour. Ook niet-Europeanen kunnen daaraan meedoen. Daardoor stond ook de Australiër Damon Heta op het EK.

Wederopstanding

Dirk van Duijvenbode maakt dit toernooi indruk. Hij plaatste zich met de hakken over de sloot als 32ste en nam het in de eerste ronde op tegen de als eerste geplaatste Martin Schindler. De Duitser was de uitgesproken favoriet voor die partij, maar Van Duijvenbode won, terwijl hij in de voorbije maanden niet kon imponeren.

PDC Dirk van Duijvenbode

De wederopstanding van 'The Aubergenius' zette zich verder voort in de tweede ronde, want ook deze zaterdag was hij in vorm. Hij trok de ene na de andere leg naar zich toe en pakte al snel een 4-1 voorsprong op Daryl Gurney. De Noord-Ier verkleinde nog heel even de achterstand naar 6-4, maar kon in het restant van de partij geen vuist maken.

Goede indruk

Van Duijvenbode won uiteindelijk met 10-5 en had één leg minder nodig dan Noppert, die eveneens een goede indruk maakte. Noppert gooide zeer gecontroleerd en pakte al snel een voorsprong op de Belg Mike De Decker.

PDC Danny Noppert

In de zestiende leg kon Noppert de partij in het slot gooien, toen hij met drie pijlen zeventig punten gooide. Beheerst pakte hij dertig punten met twee pijlen, waarna hij bij zijn derde niet verzaakte en overtuigend dubbel-20 gooide: 10-6.

Thriller

Jermaine Wattimena was in een thriller met 10-9 te sterk voor James Wade, die 24 plekken hoger op de wereldranglijst staat. Voor de 36-jarige Wattimena, de mondiale nummer 40, is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij in de kwartfinales van het EK staat.

Kelly Deckers/PDC Jermaine Wattimena juicht na zijn winst op James Wade

Tegen Wade, die het toernooi één keer in zijn carrière won, kwam Wattimena al gauw op een 3-0 achterstand. Halverwege de partij won Wattimena zes legs op rij, waarmee hij de score gelijk trok: 6-6.

In het restant van de partij bleef Wattimena continu in het spoor van de Engelsman. Op 9-9 mocht Wade de laatste leg beginnen, maar Wattimena plaatste een break door een score van 124 op fraaie wijze uit te gooien. Via de bullseye boekte hij zijn plek in de kwartfinales.