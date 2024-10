Kwartfinales eindstation Van Duijvenbode op EK, later Noppert en Wattimena in actie

Darter Dirk van Duijvenbode heeft de halve finales op het EK darts in Dortmund niet gehaald. In de kwartfinales werd hij uitgeschakeld door Luke Woodhouse: 10-4.

Ook Jermaine Wattimena en Danny Noppert komen vandaag in actie in de kwartfinales. Michael van Gerwen werd in de achtste finales uitgeschakeld door de Schot Gary Anderson.

Van Duijvenbode

Van Duijvenbode was bezig met een zeer sterk toernooi. De Nederlander plaatste zich als 32e met de hakken over de sloot, maar schakelde op het EK al onder anderen thuisfavoriet Martin Schindler uit.

Even mocht 'The Aubergenius' aan een wederopstanding denken, maar in de kwartfinales legde Woodhouse hem op de grill. De Brit liet meteen zien een goede dag te hebben en won de eerste vier legs, waardoor Van Duijvenbode een grote achterstand te overbruggen had.