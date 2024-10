Getty Marcel Hirscher

NOS Sport • vandaag, 11:18 Skilegende Hirscher debuteert namens Nederland en plaatst zich voor tweede run

Alpineskiër Marcel Hirscher (35) heeft zijn eerste run namens Nederland erop zitten. De skilegende plaatste zich bij zijn comeback voor de tweede run van de eerste wereldbeker van het seizoen in Sölden.

Hirscher ging in 2019 met pensioen, maar maakte in april van 2024 bekend dat hij rentree ging maken namens Nederland. De zevenvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen namens Oostenrijk heeft een Nederlandse moeder en kon daardoor makkelijk de stap maken naar de Nederlandse bond.

In het Oostenrijkse Sölden zette hij de 28e tijd neer van de eerste run. De top dertig plaatste zich voor de tweede run, die om 13.00 uur van start gaat.

Fun-project

Hirscher kwam niet in de buurt van de snelste tijd in Sölden, maar daar ging hij zelf ook niet voor. "In het verleden was mijn focus: races winnen, nu zie ik het meer als een fun-project", gaf hij in juli aan. "Het is niet mijn bedoeling om weer de nummer één te zijn."

Reuters Marcel Hirscher in actie in Sölden

Toch was de eerste run van Hirscher hoopgevend. De geboren Oostenrijker was ziek in aanloop naar de eerste wereldbeker van het seizoen en twijfelde lang over deelname. Pas afgelopen vrijdag hakte hij de knoop door.

Naar eigen zeggen gaat hij een jaar competitief skiën. "Ik wil in elk geval voor één jaar meedoen, daarna ben ik 36 en komt er een moment dat je echt te oud bent voor deze sport." De eerstvolgende Olympische Winterspelen zijn in 2026, dan is Hirscher 36 jaar oud.

