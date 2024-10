NOS Voetbal • vandaag, 21:57 NAC stijgt naar zevende plek in eredivisie dankzij ruime zege op hekkensluiter RKC

NAC Breda heeft zijn vijfde zege van dit eredivisieseizoen geboekt. De ploeg van Carl Hoefkens won met 4-1 van RKC Waalwijk.

Door de overwinning staat NAC nu heel knap zevende met vijftien punten. De club uit Breda promoveerde vorig seizoen naar de eredivisie.

Voor hekkensluiter RKC is het de negende nederlaag in tien wedstrijden. Alleen tegen FC Twente werd tot nu toe een puntje behaald.

Prachtige vrije trap

Nadat Boy Kemper al dicht bij een treffer was geweest, was het Clint Leemans die NAC in de dertiende minuut op voorsprong zette. Hij krulde een vrije trap vanaf de buitenkant van de zestien prachtig in de verre hoek.

Ook de 2-0 kwam op naam van Leemans. RKC-verdediger Roshon van Eijma verspeelde de bal en liet hem rustig over de zijlijn lopen. Daarna was het Kemper die razendsnel ingooide terwijl Van Eijma nog stond te slapen. Voor Leemans was het daarna een koud kunstje om de 2-0 te maken.

Uit het niks werd het net voor rust nog wel 2-1. Een hoekschop van de Waalwijkers werd verlengd door NAC-verdediger Fredrik Jensen, waarna de bal zo in de verre hoek belandde.

Penalty

Aan de hoop op een comeback van RKC kwam in de zestigste minuut een einde. Silvester van der Water weerde een vrije trap af met zijn elleboog, waarna Joey Kooij de bal op de stip legde. Leo Sauer benutte de penalty.

De situatie werd er nog slechter op voor RKC toen Faissal Al Mazyani zijn invalbeurt voortijdig liet eindigen met een rode kaart. De Belg kwam na rust in de ploeg, kreeg al een gele kaart en toen hij de bal verloor en die terug wilde veroveren, raakte hij Jensen hard. Kooij gaf een directe rode kaart.

Leo Greiml deed in de blessuretijd nog een duit in het zakje met een kopgoal uit een corner. Alle treffers van NAC kwamen vanavond uit een standaardsituatie. Nog opvallender: NAC maakte acht van de in totaal twaalf treffers van dit seizoen uit een standaardsituatie.