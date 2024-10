Reuters Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 20:37 Verstappen foetert over grip en wordt vierde in derde training, McLaren domineert

Max Verstappen heeft de vierde tijd gereden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico. De Red Bull Racing-coureur klaagde over de grip in zijn auto, terwijl McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris de snelste tijden noteerden.

"Dit werkt voor geen fucking meter", zei Verstappen over de radio.

De derde sessie stond meer dan anders in het teken van de nodige data vergaren. Vanwege een test met nieuwe banden in de tweede training, werd er toen minder nuttige informatie verzameld voor de rest van dit weekend.

Reuters

Na stevige crashes eerder dit weekend, verliep de derde training rustiger. Pierre Gasly schoot even rechtdoor in de eerste bocht en Liam Lawson maakte een spin in de stadionsectie.

Verstappen, die op vrijdag in beide trainingen problemen met zijn Honda-Red Bull Powertrains-motor kende, had nu geen last van zijn krachtbron. Toch was de grip van zijn bolide, niet voor het eerst dit seizoen, niet naar zijn tevredenheid.