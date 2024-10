Betast en geslagen: bezoekers vallen acteurs Fright Nights lastig

Fright Nights is een evenement van Walibi Holland dat jaarlijks rondom Halloween terugkeert. Het bestaat sinds 2015 en trok de afgelopen jaren elke avond tot wel 20.000 bezoekers. In het park lopen verklede acteurs rond die bezoekers de stuipen op het lijf jagen. Ook zijn er extra spookhuizen met verschillende thema's, waar bezoekers kunnen rondlopen.

Een van de medewerkers merkt dat het de afgelopen vijf jaar erger is geworden. Hij werkt als piraat-acteur en kreeg zelf ook te maken met soortgelijk gedrag, bijvoorbeeld mensen die probeerden zijn zwaard af te pakken. "Je merkt dat mensen er plezier uit halen om je uit je rol te halen. Dat is gewoon heel jammer."

Taminiau weet dat de acteurs er last van hebben, maar zegt geen concrete cijfers te hebben over hoe vaak dit soort incidenten voorkomt. Wel zegt de directeur dat er geen sprake is van een grote toename of afname van het aantallen meldingen en incidenten. Het park neemt dit jaar wel extra maatregelen, in de vorm van bodycams voor beveiligers die mensen moeten afschrikken.