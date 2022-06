Medewerker Walibi Holland gewond na beknelling in attractie

Een medewerker van attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen is bekneld geraakt in een waterattractie. Een woordvoerder van Walibi laat weten dat het slachtoffer gewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur bij de Splash Battle. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De hulpdiensten waren vrij snel ter plekke waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis kon worden gebracht, meldt Omroep Flevoland. De ernst van de verwondingen is niet bekend.

Volgens de woordvoerder waren bij het ongeluk geen bezoekers betrokken. De attractie is voorlopig dicht, de rest van het park blijft open.