Brabander Jochem (17) zat 5,5 uur vast in achtbaan Plopsaland

De 17-jarige Jochem Verzijl uit het Brabantse Wijk en Aalburg zat gisteren urenlang vast in een achtbaan in het Belgische Plopsaland. Hij moest door de brandweer worden bevrijd en werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. "Het was superkoud", zegt de jongen in gesprek met Omroep Brabant.

Jochem zat in The Ride to Happiness, een attractie waarin mensen worden gekatapulteerd en vijf keer over de kop gaan, toen de karretjes op 32 meter hoogte tot stilstand kwamen. "Eerst was iedereen superenthousiast. Het was nog licht en het uitzicht over Plopsaland was heel mooi. Iedereen juichte", vertelt de Brabander. Maar het lachen verging de inzittenden snel toen ze het koud kregen door de wind en de regen. "Ik had dikke kleren aan, maar door de regen was ik helemaal doorweekt."

Jochem voelde zich boven naar eigen zeggen ook "best eenzaam". In totaal zaten er negen mensen in de vastgelopen attractie, maar er zat niemand naast hem. Achter hem zat wel een Duitse jongen, maar communiceren was lastig. "Het waaide zo hard, dat ik hem bijna niet kon verstaan." Uiteindelijk hoorde hij na enkele uren de Duitser zeggen dat de brandweer de eerste persoon had gered. "Dat was een opluchting."

Reddingsactie

Door de harde wind kostte het de brandweer veel moeite om de slachtoffers uit de attractie te bevrijden. De karretjes stonden op grote hoogte stil boven een stuk water. En de kraan van de hoogwerker tolde door de wind, waardoor het bakje steeds tegen de achtbaan aan knalde. Uiteindelijk slaagde de brandweer erin om het bakje met touwen in bedwang te houden. Zo lukte het de reddingswerkers na 5,5 uur om Jochem te bereiken.

"Ik kreeg een soort klim-harnas om en werd vastgeketend aan de kraan, terwijl ik nog in het karretje zat", vertelt hij tegen Omroep Brabant. "Daarna hielpen ze me in die kraan. Dat was maar goed ook, want ik had geen gevoel meer in mijn benen." Eenmaal beneden werd Jochem met dekens ingepakt: zijn lichaamstemperatuur was nog maar 33 graden en hij had onderkoelingsverschijnselen. Hij werd aan het infuus gelegd en een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

Een dag later laat de jonge Brabander aan de regionale omroep weten dat het goed met hem gaat. "Mijn vingers zijn nog wat stijf door de kou, maar dat is alles. Het was heel bijzonder om mee te maken." Hij is inmiddels weer thuis.