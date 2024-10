Exitpolls geven uiteenlopend beeld van uitslag parlementsverkiezingen Georgië

Er staat voor het land veel op het spel bij de verkiezingen van vandaag, waarin het gaat om een strijd tussen een pro-Europese of pro-Russische koers. De regeringspartij Georgische Droom stelt zich de laatste tijd steeds autoritairder op en beweegt zich richting buurland Rusland. De partij uit ook met regelmaat anti-EU-retoriek.

De oppositiepartijen, die zo snel mogelijk aansluiting willen bij de Europese Unie, vrezen dat de regering er alles aan zal doen om aan de macht te blijven. In augustus liet Georgische Droom weten van plan te zijn alle oppositie te verbieden als de partij een absolute meerderheid behaalt.

De afgelopen maanden zijn er meerdere wetten aangenomen die de vrijheid van meningsuiting schenden, lhbti-rechten inperken en de media censureren. Het Europees Parlement zei dat er in Georgië sprake is van een "democratische terugval". De onderhandelingen over toetreding tot de EU zijn om die reden ook gestaakt.