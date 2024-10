AFP Britse soldaten vallen aan bij El Alamein in het noorden van Egypte

NOS Nieuws • vandaag, 16:07 Lof van Italiaanse regering voor WO II-soldaten stuit op kritiek van oppositie

In Italië klinkt kritiek op het ministerie van Defensie omdat het de Italiaanse soldaten heeft geëerd die omkwamen bij een slag in de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen woensdag postte het ministerie een eerbetoon aan hen op X. Italië vocht in de Tweede Wereldoorlog onder de fascistische leider Benito Mussolini aan de kant van nazi-Duitsland.

Bij de Tweede Slag bij El Alamein in oktober 1942 versloegen de geallieerden onder leiding van de Britten de Duits-Italiaanse divisies. De slag in het noorden van Egypte vormde het kantelpunt voor het verloop van de oorlog in Noord-Afrika. Aan Italiaanse zijde vielen duizenden doden.

Het ministerie noemt de slag een "heroïsch en tragisch hoofdstuk" in de geschiedenis. "We eren de dappere Italiaanse soldaten die vochten in het zand van Noord-Afrika. Zij gaven hun leven voor onze vrijheid."

Geen helden maar slachtoffers

Oppositiepartijen als de Vijfsterrenbeweging hekelen het eerbetoon en noemen het "ongepast". De Vijfsterrenbeweging zegt dat de 17.000 omgekomen soldaten alleen geëerd zouden moeten worden als slachtoffers van het fascistische regime.

Ook de nationale partizanenbeweging, ANPI, die zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog verzet tegen het fascisme in Italië, is verontwaardigd: "Italiaanse jongens in El Alamein zijn niet gevallen voor onze vrijheid, zoals dubbelzinnig wordt beweerd door het ministerie van Defensie, maar werden door de fascistische regering naar hun dood gestuurd", zegt ANPI-voorzitter Gianfranco Pagliarulo.

Ook al heeft premier Meloni van de radicaal-rechtse partij Fratelli d'Italia zich bij haar aantreden in 2022 fel uitgesproken tegen het neofascisme, haar wordt vaak verweten dat ze te passief zou reageren. Zo brachten honderden neofascisten begin dit jaar in Rome openlijk de Hitlergroet. Meloni werd toen verweten dat ze daar geen afstand van nam.

