Twee doden bij woningbrand in Zuidveld

Bij een woningbrand in het Drentse Zuidveld zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen.

De brand in de vrijstaande woning werd rond 08.00 uur ontdekt. Al snel bleek dat het ging om een uitslaande brand, waarbij ook veel rook vrijkwam. Het vuur was na enkele uren onder controle. De woning is volledig uitgebrand.