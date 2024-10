Israëlische aanval op militaire doelen Iran, twee doden gemeld

Verslaggever Sander van Hoorn:

"Wat Israël betreft is het belangrijk dat ze laten zien wat ze níet hebben aangevallen: geen olie- en nucleaire installaties, geen Iraanse leiders of symbolische paleizen, voor zover nu bekend. Maar ze laten wel zien dat ze op meerdere plekken tegelijkertijd in Iran kunnen aanvallen. Wat dat betreft geeft Israël het signaal: als we dat willen, hadden we meer kunnen aanvallen.

De aanval was beperkt. Ik denk dat dit ook een van de signalen is. Met name van de Amerikanen was er grote druk om het zo te doen dat Iran hier niet per se op hoeft te reageren. Er zijn ook berichten dat Israël Iran zelfs heeft gewaarschuwd via derde partijen voor de ophanden zijnde aanval. Daarbij zouden zelfs het moment en het soort doelen gecommuniceerd zijn.

Dat is hoe diplomatie wordt bedreven tussen vijanden. Het zou er allemaal op wijzen dat Israël vooral wil uitstralen dat het hierbij blijft. Op dit moment is het aan Iran of, hoe en wanneer hierop gereageerd wordt. Belangrijk daarbij is dat Teheran suggereert dat de aanval eigenlijk mislukt is en dat de schade beperkt is. Dat houdt dus de mogelijkheid open voor Iran om, áls ze willen reageren, dat ook beperkt te doen."