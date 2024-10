Israëlische aanval op Iran, explosies gehoord in Teheran

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat schrijft het Israëlische leger op X. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het leger zegt "militaire doelen" onder vuur te hebben genomen met precisieaanvallen, "als reactie op de voortdurende aanvallen van het Iraanse regime".

De VS, de belangrijkste bondgenoot van Israël, is volgens nieuwszender Fox News kort voor de aanval op de hoogte gesteld door Israël. Andere Amerikaanse media schrijven dat er geen olie-infrastructuur of nucleaire faciliteiten zouden zijn aangevallen.

Rond 01.00 uur (Nederlandse tijd) kwamen de eerste berichten binnen over explosies die waren gehoord in en nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. Een inwoner van Teheran zegt tegen persbureau AP dat er zeker zeven luide ontploffingen te horen waren.

Ook werden er zo'n beetje rond hetzelfde moment explosies gemeld in de Syrische hoofdstad Damascus. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de berichten uit beide landen.