Bezuinig niet op de brede brugklas, zeggen onderwijswethouders

Onderwijswethouders van de vier grote steden wil niet dat het kabinet de subsidie voor de brede brugklas stopzet. Met name kinderen uit kansarme gezinnen hebben er baat bij om na de basisschool langer de tijd te krijgen zich te ontwikkelen, benadrukken zij.

"Dit is een belangrijk middel om kansengelijkheid aan te pakken", zegt de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. "Tientallen scholen in onze gemeente zijn afhankelijk van deze subsidie. En dit is maar een onderdeel van het veel grotere pakket aan bezuinigingen in het onderwijs."

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) maakte gisteren bekend de komende jaren ruim 360 miljoen euro minder uit te geven aan subsidies. Het stopzetten van de financiële steun voor de brede brugklas is daar onderdeel van. "In een tijd waarin we kampen met grote achterstanden en een lerarentekort is het absurd dat er wordt bezuinigd op onderwijs", zegt Bredemeijer.

Wat is een brede brugklas? Een brede brugklas wordt ook wel een heterogene brugklas of dakpanbrugklas genoemd. In die klassen in de onderbouw van de middelbare school zitten leerlingen met verschillende schooladviezen bij elkaar. Het kan gaan om een vmbo-havo-klas of havo-vwo-klas, maar breder kan ook, met vmbo, havo én vwo. Scholieren kunnen tot en met het derde leerjaar les krijgen in een brede brugklas. Middelbare scholen konden de afgelopen jaren subsidie aanvragen om meer van dit soort klassen op te zetten. Doel was om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Nederland kent zo'n 1500 locaties voor middelbaar onderwijs. In totaal kende het ministerie 738 aanvragen toe. Per aanvraag gaat het om 100.000 euro. Dat geld kunnen scholen gebruiken om hun docenten voor te bereiden op het onderwijs in zulke gemengde klassen. Ook vragen brede brugklassen om aanpassingen van de leerstof en kost het geld om de klasomvang te beperken.

Voor Shireena (13) heeft de brede brugklas positief uitgepakt, vertelt ze aan de NOS. Ze kreeg het advies om havo te doen maar doet nu vwo. "Dat ik met kinderen in een klas zat die verschillende onderwijsrichtingen geadviseerd kregen hielp me en zorgde voor uitdaging. Als ik niet in zo'n klas had gezeten had ik niet geweten dat ik vwo aan zou kunnen", zegt ze.

NOS Shireena (13) kreeg een havo-advies, zat in een brede brugklas en doet nu vwo

En dat is ook precies het doel, zegt Maurice Crul. Als hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam houdt hij zich al langer bezig met dit thema en ziet hij dat vooral jongeren uit kansarme gezinnen baat hebben bij deze vorm van scholing.

"Scholieren die in een brede brugklas terechtkomen trekken zich aan elkaar op", zegt Crul. "Je voorkomt ermee dat jongeren er heel erg in gaan geloven dat ze alleen aankunnen wat ze in groep 8 is geadviseerd. Ze raken juist geïnspireerd door hun klasgenoten die uit allerlei verschillende milieus komen."

Segregatie

Dat laatste is volgens wethouder Bredemeijer een ander belangrijk voordeel van de brede brugklas. "Je gaat het leven in bubbels tegen door scholieren te mengen. Ook op sociaal vlak is dat ontzettend relevant. Het is goed voor ze om met jongeren in aanraking te komen die net een andere achtergrond hebben. Dat voorkomt segregatie."

Crul onderschrijft dat en geeft aan dat door te bezuinigen op de brede brugklas er veel talent verloren gaat. "Scholieren hebben misschien veel meer in hun mars dan het niveau dat ze geadviseerd krijgen in groep 8. Gaat het bijvoorbeeld om een vmbo'er, dan is het pad dat die scholier moet bewandelen om in het hoger onderwijs te komen drie jaar langer. Dat kost het Rijk ook een hoop geld."

ANP Staatssecretaris Paul tijdens een recent werkbezoek aan een basisschool in Rotterdam-Zuid

In een opgevraagde reactie laat staatssecretaris Paul van Funderend Onderwijs en Emancipatie weten dat het nodig is om scherpe keuzes te maken.

"De subsidie voor brede brugklassen stopt, maar scholen kunnen blijven doorgaan met de brede brugklas." Verder zegt ze zich op andere manieren alsnog in te zetten voor het bevorderen van kansengelijkheid. "Vanuit OCW blijven we kennis delen over de inrichting van de brede brugklas met scholen die daarom vragen."

Debat over de begroting

Toch is dat voor de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht niet genoeg. Bredemeijer hoopt dat de Tweede Kamer nog wat kan betekenen. "Zo niet, dan gaan we er zelf alles aan doen om de scholen die dat nodig hebben alsnog te ondersteunen." Komende maand praten het kabinet en de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting.