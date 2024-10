VLN Nieuws Een politiebusje bij de opvang

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 13:38 Vrouw (37) overleden in opvang Leger des Heils in Amsterdam, vermoedelijk misdrijf

In een opvanghuis van het Leger des Heils in Amsterdam is gisteravond een 37-jarige vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het gaat om een cliënt van de opvang.

De politie heeft een 49-jarige man gearresteerd in verband met het incident. Of hij ook een cliënt van de opvang is, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.

Rond 18.00 uur ontvingen de hulpdiensten een melding over een incident bij het opvanghuis voor mensen met een verslaving in stadsdeel Zuidoost. Toen agenten arriveerden, troffen ze het slachtoffer aan onder verdachte omstandigheden. Pogingen tot reanimatie waren tevergeefs, meldt de Amsterdamse stadszender AT5.

De politie vermoedt dat sprake is van een misdrijf en onderzoekt de rol van de verdachte. De politie roept getuigen die iets hebben gezien of gehoord in de buurt van het opvanghuis op om zich te melden.