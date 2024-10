Met Medvedev strikt Krajicek derde top 5-speler voor ABN Amro Open

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft een derde top 5-speler weten te strikken voor het ABN Amro Open-tennistoernooi van volgend jaar. Na Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, de huidige nummer één en twee van de wereld, heeft ook de Rus Daniil Medvedev toegezegd in februari van de partij te zijn in Rotterdam.

Krajicek toont zich uiteraard erg in zijn nopjes met Medvedev, die momenteel vijfde staat op de mondiale tennisladder bij de mannen. "Voormalig nummer één, grandslamwinnaar en voormalig toernooiwinnaar. Hij kan het bovendien Sinner en Alcaraz heel lastig maken. Dat bewees hij in de finale van 2023, toen hij de titel veroverde ten koste van Jannik."

Medvedev, die voor de zesde keer naar Rotterdam komt en het toernooi één keer won, veroverde achttien van zijn twintig titels op het hardcourt waar ook het ABN AMRO Open op gespeeld wordt. Zijn grootste succes boekte hij in 2021 met de eindzege op de US Open, waar hij in 2019 en 2023 ook al de finale haalde. Dat lukte hem in 2021, 2022 en 2024 ook bij de Australian Open.