ANP Bewoner van een azc

NOS Nieuws • vandaag, 16:18 Amsterdam en Gilze en Rijen gaan bsn-wachtlijst voor asielzoekers wegwerken

De gemeenten Amsterdam en Gilze en Rijen gaan op verzoek van het kabinet de komende tijd de achterstanden wegwerken die landelijk zijn ontstaan bij het uitgeven van burgerservicenummers (bsn) aan asielzoekers en statushouders. In zeven maanden tijd willen ze 16.500 mensen inschrijven in het bevolkingsregister (BRP).

Afgelopen zaterdag meldde de NOS dat bijna 18.000 asielzoekers en statushouders zitten te wachten op een bsn. Omdat ze die niet hebben kunnen ze niet aan het werk of een bankrekening openen. Werkgevers zitten ondertussen te springen om personeel. Iedere asielzoeker die langer dan zes maanden in Nederland is mag in principe aan het werk.

Een van de oorzaken van het ontstaan van de achterstand is dat de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van de nummers het werk niet aankunnen.

Eenmalige subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft nu Amsterdam en Gilze en Rijen een eenmalige subsidie van 2,7 miljoen euro. Daarmee wordt een team gefinancierd van uiteindelijk 24 voltijdbanen aan medewerkers. Zij gaan een groot deel van de achterstanden versneld wegwerken.

Er komen twee 'inschrijfstraten': op het Bos en Lommerplein in de hoofdstad en in het Brabantse Gilze en Rijen. Die laatste locatie is vooral bedoeld voor mensen die in het zuiden van het land verblijven en dan dus niet helemaal naar Amsterdam hoeven te reizen.

De asielzoekers en statushouders worden in eerste instantie ingeschreven in Amsterdam of Gilze en Rijen en worden daarna 'administratief verhuisd' naar de gemeente waar ze verblijven.

Bij de verwerking van de inschrijvingen wordt volgens de gemeente Amsterdam nauw samengewerkt met de IND, het COA en de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel onder valt.

'Expertise en capaciteit'

Amsterdam hielp eerder dit jaar ook al bij het wegwerken van de achterstanden, maar toen ging het om ongeveer 1300 mensen. "Ik ben blij dat we in Amsterdam de expertise en capaciteit hebben om deze mensen aan een bsn te helpen, zodat ze aan hun leven in Nederland kunnen beginnen", zegt wethouder Groot Wassink (GroenLinks, Opvang).

Het is de bedoeling dat de achterstanden in het verstrekken van de burgerservicenummers op deze manier op 1 juni 2025 grotendeels zijn weggewerkt.