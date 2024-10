AFP Toeristen nemen een foto voor de Notre-Dame eerder deze maand

NOS Nieuws • vandaag, 11:47 Toeristen laten betalen voor Notre-Dame? 'Kan alle Franse kerken redden' Frank Renout correspondent Frankrijk

Frank Renout correspondent Frankrijk



Wie kunst en cultuur wil snuiven in Parijs is straks mogelijk duurder uit. De Franse regering wil bezoekers van de Notre-Dame voor het eerst laten betalen als ze naar binnen willen. Ook worden musea als het Louvre voor sommige groepen toeristen duurder. Dat heeft de Franse minister van Cultuur en Erfgoed Rachida Dati bekendgemaakt.

Volgens haar verkeren Franse kerken en historische monumenten in slechte staat. Ze moeten worden opgeknapt of zelfs gerenoveerd, maar de Franse overheid is juist volop aan het bezuinigen.

"Om ons erfgoed te onderhouden is enorm veel geld nodig", zegt Dati. "We kunnen belastingen verhogen, maar daar zitten ook grenzen aan." En dus worden het de bezoekers die meer moeten betalen.

'Symbolisch bedrag'

De minister heeft het officiële voorstel gedaan om voor het eerst entreegeld te gaan vragen voor de Notre-Dame kathedraal. "We kunnen een symbolisch bedrag vragen aan toeristen", legt de minister uit. "En dat geld besteden aan het redden van religieuze monumenten. Als we 5 euro per bezoeker vragen, krijgen we 75 miljoen euro per jaar binnen. Op die manier zou de Notre-Dame alle kerken van Frankrijk redden."

Dati wil ook de toegangskaarten voor musea voor sommige mensen duurder maken. "Is het normaal dat een Franse bezoeker van het Louvre evenveel betaalt als een bezoeker uit Brazilië of China? Ik wil dat toeristen van buiten de Europese Unie méér gaan betalen. We moeten echt rigoureus ons beleid bijstellen. Ik wil de nieuwe regels per 1 januari 2026 invoeren."

AFP Rachida Dati, de Franse minister van Cultuur en Erfgoed, gisteren bij het Élysée

De maatregelen zijn niet onomstreden. De Notre-Dame gaat in december voor het eerst weer open voor publiek, na de brand van 2019. En de toegang is altijd gratis geweest.

"Cultuur en geloof zijn van ons allemaal en moeten ook voor iedereen toegankelijk blijven", zei pastoor Olivier Scache van de Notre-Dame kortgeleden nog. "Als we gratis blijven, dan dient de Notre-Dame de hele samenleving: iedereen kan de kerk komen bewonderen, iedereen kan er iets van leren."

Voorstanders wijze er juist op dat andere beroemde kerken al lang entreegeld vragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Sagrada Familia in Barcelona (26,00 euro per persoon) en Westminster Abbey in Londen (30 Britse pond per persoon).

Haken en ogen

Ook aan het plan voor diverse entreeprijzen voor het Louvre en andere musea kleven haken en ogen, zeggen specialisten. Zullen bezoekers zich voortaan vooraf moeten identificeren met hun nationaliteit? En is het juridisch mogelijk om niet-EU-burgers een hoger bedrag te laten betalen of is dat discriminatie?

Maar ook hier zijn er al bestaande voorbeelden van prijsverschillen. Het Metropolitan Museum of Art in New York vraagt bewoners in de stad een 'vrijwillige en zelf te kiezen' bijdrage. Ook Disneyland Parijs biedt kortingen aan voor de bewoners van de hoofdstad en omgeving.

De Franse minister Dati zegt "voor alle opties open te staan" als het geld opbrengt om cultuur in stand te houden.

Terug naar 15 april 2019: dit gebeurde er die avond en nacht:

In Frankrijk is er bijvoorbeeld volop debat over monumenten die gerestaureerd worden en dan omhuld worden met immense zeildoeken waarop geadverteerd kan worden. Dat levert geld op voor de restauratie. Op Place de la Concorde hing een jaar lang op een monument een reclamezeil van een telefoonmerk. Dat leverde Parijs 7 miljoen euro op.

Op initiatief van de rechts-radicale partij Rassemblement National is daarentegen besloten tot een verbod op zulke reclames. De partij spreekt van een "verminking van historische stadscentra door een handvol multinationals".

"Een grote fout", noemt minister Dati het verbod. "Ik zie liever een monument dat een paar maanden wordt omhuld met reclamezeilen dan een monument dat een ruïne wordt."