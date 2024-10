26 doden door tropische storm in Filipijnen

Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Marghadi:

"Trami is een zware tropische storm, maar het is geen extreme situatie voor de Filipijnen. Daar zijn ze heel erg gewend aan dit soort weersextremen. Het land is dan ook zeer goed voorbereid. Burgers worden vooraf geïnformeerd over de gevaren, waardoor ze persoonlijke voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Zo zag ik dat kennissen van mij op tijd hun auto's op hoger gelegen gebied in Quezon City konden parkeren zodat die niet in een overstroming zouden terechtkomen.

Er zijn evacuatiecentra ingericht waar duizenden families terecht kunnen. Er zijn donatienummers opgericht zodat burgers hun mede-Filipino's kunnen helpen. Al met al weten Filipino's met hun ervaring precies wat ze moeten doen.

Maar dat maakt de schade en de bijbehorende problemen niet minder erg. Honderdduizenden mensen hebben geen elektriciteit, en in bergachtige gebieden kunnen aardverschuivingen plaatsvinden die uiteraard levensgevaarlijk zijn. Daarom kun je dus nog zo goed voorbereid zijn op orkanen en tropische stormen, er vallen nog altijd vaak tientallen doden bij deze weersextremen."