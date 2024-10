UWV: meer faillissementen, maar relatief weinig mensen zonder werk

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn ruim een kwart meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook vonden er meer reorganisaties plaats. Maar door de krapte op de arbeidsmarkt vonden veel mensen snel een nieuwe baan. Dat blijkt uit cijfers van uitvoeringsinstantie UWV.

Het aantal werkgevers dat bij het UWV collectief ontslag aanvroeg is ook gestegen, met 36 procent. Collectief ontslag betekent dat er meerdere werknemers binnen een bedrijf tegelijkertijd worden ontslagen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een reorganisatie of een verslechterde financiële situatie.

Daarnaast is het aantal werkgevers dat een verzoek indiende bij het UWV om een of meerdere werknemers wegens bedrijfseconomische redenen te mogen ontslaan met een vijfde toegenomen.

'Veel vacatures staan nog open'

Het aantal WW-uitkeringen steeg met 11 procent een stuk minder hard dan het aantal faillissementen en ontslagen. Vaak zitten mensen na een collectief ontslag of faillissement niet lang zonder baan en hoeven ze dus geen beroep te doen op een uitkering, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV.

"In vrijwel alle sectoren is er een tekort aan personeel. Vooral in de zorg, ICT, bouw en transport. Er zijn dus veel vacatures die nog openstaan. Werkgevers staan te springen om personeel."