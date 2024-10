VLN Nieuws De politie in de Roemeniëstraat waar gisteravond een vuurwerkbom is gevonden

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 20:14 Derde explosief in korte tijd gevonden in Almere, politie houdt jongen (15) aan

De politie heeft gisteravond een 15-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden die vermoedelijk een explosie wilde veroorzaken bij een woning in Almere. Het is de derde keer deze week dat er in de Almeerse woonwijk Europakwartier een explosief is gevonden.

Volgens de politie zagen bewoners van de Roemeniëstraat gisteravond rond 23.00 uur iemand rondlopen met een mogelijk explosief. Zij waarschuwden de politie en kort daarna vonden agenten in de straat een vuurwerkbom.

Het explosief kon worden veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Aan de hand van het signalement kon kort daarna de verdachte worden aangehouden, meldt Omroep Flevoland.

Eerdere incidenten

In de nacht van maandag op dinsdag was er in diezelfde Roemeniëstraat een explosie bij een woning. Er raakte niemand gewond. Vanochtend werd even verderop bij de Hongarijeplaats nog een explosief gevonden. Dat explosief kon worden veiliggesteld door de EOD.

Waarom de explosieven in de wijk zijn geplaatst, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er een verband is tussen de incidenten. De politie doet daar onderzoek naar. Omroep Flevoland meldt dat er begin september in de Roemeniëstraat ook al een explosie was bij een woning. Sindsdien is er in de straat cameratoezicht.

Buurt bezorgd

Hoewel er nog veel onduidelijk is, maken verschillende buurtbewoners zich zorgen over de veiligheid in hun wijk. Bewoners zeiden gisteren tegen de regionale omroep dat ze niet meer fijn wonen in de woonwijk en bang zijn voor een nieuw incident. "We voelen ons hier onveilig. Je weet niet of het bij ons kan gebeuren", zei een buurtbewoner.