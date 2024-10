ANP Rechtbanktekening van Martijn N. (36)

NOS Nieuws • vandaag, 16:56 Modezakenman Martijn N. krijgt 1,5 jaar cel, vrijgesproken van verkrachtingen

De 36-jarige modeprominent Martijn N. is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor ontucht met twee minderjarigen. Hij is vrijgesproken van de verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd. De slachtoffers van de ontucht waren destijds 15 jaar oud.

N. is daarnaast veroordeeld voor een aanranding, waarbij het slachtoffer letsel opliep.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week acht jaar cel, onder meer vanwege acht verkrachtingen en twee pogingen daartoe. De rechter acht die niet bewezen.

Oude wetgeving

De rechter benadrukt dat de nieuwe zedenwet nog niet van kracht was in de periode waarin het misbruik plaatsvond. Omdat de meerderjarige slachtoffers die N. beschuldigen van verkrachting niet duidelijk "nee" zouden hebben gezegd, is volgens de rechter niet bewezen dat er bij hen dwang in het spel was. Er is alleen bewijs dat de slachtoffers "overdonderd" waren. De rechter noemt deze zaken, ongeacht de vrijspraak, "kwalijk".

Over een poging tot zware mishandeling in 2015 in Stockholm, doet de rechter geen uitspraak. Dat is omdat de zaak eerder in Zweden is behandeld. N. was daar met een vriend, toen een ruzie uitliep op geweld, waarbij de vriend gewond raakte. Het OM woog dat wel mee in de eis.

Narcistisch

Bij de uitspraak zijn een narcistische persoonlijkheidsstoornis van N. en de gevolgen van de grootschalige media-aandacht meegewogen. Daardoor was N. volgens de rechter verminderd toerekeningsvatbaar.

Eerder ontkende N. dwang te hebben gebruikt. In de rechtszaal zei N. geraakt te zijn door de beschuldigingen, maar "het anders te hebben beleefd".

Dates

N. nam contact op met de slachtoffers via sociale media, waaronder Facebook en Instagram. Hij nam de jongens en mannen mee op dates, waarbij hij hen ook thuis uitnodigde. Hij werd hardhandig en agressief op het moment dat hij seks wilde.

In 2021 beschuldigden 28 mannen de modeprominent van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezamenlijke onderzoeken van Het Parool en NRC. Elf van hen deden uiteindelijk aangifte.

Door een hoog aantal zedenzaken en de onderbemensing bij politie en justitie heeft de rechtszaak drieënhalf jaar geduurd.

Moam

N. is de ex-directeur van het inmiddels opgeheven modeplatform Moam, waarmee hij faam maakte in de modewereld. Moam was een platform waar jong modetalent gekoppeld werd aan bekende ontwerpers. Onder meer Rabobank, KLM en Disney werkten met Moam samen. Ook ontwierp N. een kledinglijn voor HEMA.