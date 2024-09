ANP Rechtbanktekening van Martijn N. (36)

NOS Nieuws • vandaag, 15:42 • Aangepast vandaag, 17:16 OM eist acht jaar cel in zedenzaak tegen Amsterdamse modeprominent

Modeprominent Martijn N. moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt acht jaar de gevangenis in vanwege verkrachting van een reeks sekspartners. De oud-directeur van het Amsterdamse voormalige culturele platform Moam wordt ook verdacht van ontucht met minderjarigen en een poging tot zware mishandeling.

De 36-jarige N. leerde zijn sekspartners volgens het OM kennen via sociale media als Facebook en Instagram. Hij nam de jongens en mannen mee op dates die uitmondden in seks. Het zou er daarbij hardhandig en agressief aan toe zijn gegaan. De slachtoffers zouden bijna allemaal 'overrompeld' zijn geweest door het handelen van de man.

Moam

De oud-directeur werd groot in de modewereld met zijn stichting Moam, een platform waar jong talent werd gekoppeld aan bekende ontwerpers. Onder meer Rabobank, KLM en Disney werkten met Moam samen. Ook ontwierp N. een kledinglijn voor HEMA.

De zaak kwam aan het rollen toen NRC en Het Parool berichtten over de beschuldigingen aan het adres van N.. In totaal 28 mannen kregen volgens de kranten te maken met seksueel ongewenst gedrag. Sommigen waren ervan overtuigd dat N. hen had gedrogeerd om ze te kunnen misbruiken.

'Ik ben geen heilige'

Op een eerdere zitting ontkende hij dat hij gebruik had gemaakt van dwang: "Ik weet donders goed dat ik geen heilige ben geweest en dat ik soms te dominant ben geweest", zei N. Hij gaf toe grenzen te hebben opgezocht, "maar ik ben ze niet over gegaan."

Volgens de officier heeft N. "zijn eigen normen en waarden" gecreëerd. "Ik misbruik jongens niet, ik gebruik ze", zo heeft hij verklaard. Het OM ziet dat anders: N. heeft misbruik gemaakt van zijn positie. "Ook in de wereld van verdachte is het Wetboek van Strafrecht van toepassing."

De poging tot zware mishandeling was in 2015 in Stockholm. N. was met een vriend in de Zweedse hoofdstad. Een ruzie liep uit op geweld, waarbij de vriend gewond raakte.

Woensdag komen in de zaak de advocaten van N. aan het woord. Het vonnis is op een later moment.