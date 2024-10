ANP minister Veldkamp

NOS Nieuws • vandaag, 16:08 Kamer achter weigeren groep Afghaanse bewakers

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om een groep van mogelijk 200 Afghaanse beveiligers en bewakers toch niet naar Nederland te laten komen. Dat bleek tijdens de voortzetting van een eerder debat in de Tweede Kamer.

De ministers Veldkamp, Brekelmans en Faber meldden eind vorige maand aan de Kamer dat een afgebakende groep bewakers die (zonder in dienst te zijn van de Nederlandse staat) de Nederlandse ambassade en de Nederlandse missie hebben bewaakt niet in aanmerking komen voor overbrenging. Daarmee ging het kabinet in tegen een eerder plan van het vorige kabinet.

Oppositie zeer kritisch

Bij een groot deel van de oppositie leidde het besluit tot beroering. In een debat werden drie weken geleden al veel kritische vragen gesteld en in het vervolg vielen ook vandaag harde woorden, zoals "gevaren worden gebagatelliseerd", "een slap verhaal", "schandalig", "gewekte verwachtingen worden niet geëerbiedigd", en "het kabinet maakt belachelijke bewegingen".

Veel oppositiepartijen maken zich zorgen over het lot van de achtergebleven Afghanen, die volgens hen soms bedreigd en gemarteld worden vanwege hun eerdere werk voor Nederland. Onder hen zouden ook doden zijn gevallen.

Maar een meerderheid van in elk geval de coalitiepartijen kan zich vinden in de afwegingen van het kabinet. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken zei dat Nederland verantwoordelijkheid heeft genomen en dat sinds de machtsovername door de Taliban in Afghanistan in 2021 4670 Afghaanse burgers in aanmerking zijn gekomen voor overbrenging naar Nederland. Het grootste deel van hen is inmiddels al hier en 64 mensen moeten nog komen.

'Causaal verband moeilijk vast te stellen'

Hij zei ook dat moeilijk objectief is vast te stellen dat mensen bedreigd worden omdat ze jaren geleden voor een particulier Afghaans bedrijf de Nederlandse ambassade hebben bewaakt.

De minister benadrukte dat het kabinet eigenlijk de lijn volgt van eerdere kabinetten. Maar hij nam afstand van wat zijn voorgangers hebben gedaan op de "allerlaatste dagen van het demissionaire kabinet". Zij hebben toen de wil uitgesproken om een aanvullende groep Afghanen alsnog over te brengen. Maar volgens Veldkamp was er niets gedaan om dat plan voor te bereiden en was er ook geen aandacht besteed aan de organisatie en de financiën.

'Geen besluit genomen'

Hij zei dat er dus niet echt een besluit door het vorige kabinet was genomen, en dat er alleen een passage over is opgenomen in een stuk dat eigenlijk voor andere zaken was bedoeld. "Daarmee verdiende dit alles geen schoonheidsprijs", zei hij over de manier waarop zijn voorgangers dit hebben aangepakt.

Het nieuwe kabinet zal dit voornemen dus niet uitvoeren, maar zich wel houden aan het al eerder afgesproken beleid, dat volgens Veldkamp "afgewogen, redelijk, ruimhartig en zorgvuldig" is. Het kabinet wil daarbij ook blijven kijken naar schrijnende gevallen, benadrukte hij. Volgens de minister zijn er tot nu toe veertig keer Afghanen als schrijnend geval toegelaten die niet aan de criteria voldeden.

De regeringspartijen konden daarmee leven (de PVV deed overigens niet mee aan de voortzetting van het debat). Ook NSC-woordvoerder Kahraman, die eerder sprak van een duivels dilemma, is blij dat het kabinet oog wil blijven houden voor schrijnende gevallen.