ANP Aankomst van geëvacueerde Afghaanse medewerkers in Nederland, 2021

NOS Nieuws • vandaag, 00:29 Kabinet haalt Afghaanse bewakers toch niet naar Nederland

Het kabinet heeft besloten om een groep van mogelijk tweehonderd Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt tijdens de militaire aanwezigheid in Afghanistan, toch niet samen met hun gezinnen te laten overkomen naar Nederland. Dat schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie aan de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet had besloten "een extra inspanning" te leveren om deze "afgebakende groep" voormalige Afghaanse bewakers in Nederland op te vangen. Die beslissing draait het kabinet terug, zo staat in de Kamerbrief. De bewakers waren niet rechtstreeks in dienst van de Nederlandse overheid, maar werden ingehuurd via een extern beveiligingsbedrijf.

Toen het vorige kabinet het besluit nam, op verzoek van een meerderheid in de Tweede Kamer, ging het om 145 beveiligingsmedewerkers. Met hun gezinsleden kwam dat neer op 965 personen.

Uit de administratie van het ministerie van Defensie is volgens het kabinet gebleken dat het mogelijk om veel meer mensen gaat: bijna duizend beveiligingsmedewerkers, die samen met hun gezinnen staan voor meer dan 4500 mensen. Van een groot deel van de voormalige bewakers is niet bekend is waar zij zijn. Zij verblijven mogelijk al in veilige landen, schrijven de ministers.

De kosten van het overbrengen van de gezinnen speelt een rol bij de afweging, zo blijkt uit de meegestuurde stukken. Zelfs bij de kleinst mogelijke groep van tweehonderd bewakers en hun gezinnen komen die uit op meer dan 30 miljoen euro. Ook de overbelasting bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst speelt een rol, en het is volgens het kabinet lastig vast te stellen wat het gevaar is dat de voormalige bewakers op dit moment nog lopen onder het huidige Taliban-regime.

Schrijnende gevallen

"Het huidige kabinet maakt derhalve een andere afweging. Wel blijft het kabinet binnen het bestaand beleid oog houden voor schrijnende gevallen, net als het vorige kabinet heeft gedaan", zeggen de ministers. Op dit moment liggen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 31 verzoeken van ambassadebewakers en 137 van beveiligers om in aanmerking te komen voor asiel in Nederland.

Het besluit leidt tot woedende reacties in de Tweede Kamer. Initiatiefnemer Piri, Kamerlid van GroenLinks-PvdA zegt op X: "Het is harteloos en woestmakend dat het kabinet weigert om de laatste evacués over te laten komen." Zij vindt het een "ereschuld" omdat de bewakers met gevaar voor eigen leven Nederlandse militairen en diplomaten hebben geholpen.

Ook CDA-Kamerlid Boswijk vindt het "buitengewoon pijnlijk" dat het huidige kabinet "eerder gemaakte toezeggingen" niet nakomt. D66-Kamerlid Paternotte noemt het besluit "schaamteloos". De partijen willen komende week een debat over het besluit.