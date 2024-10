Tuin vol halloweendecoratie leidt tot verdeeldheid in Zuid-Hollands dorp

Een voortuin vol halloweendecoratie zorgt voor verdeeldheid in Ouderkerk aan den IJssel. Meerdere inwoners van het overwegend christelijke dorp ten oosten van Rotterdam kunnen de skeletten, grafstenen en heksen in het straatbeeld niet waarderen.

Volgens het gezin zijn eerder deze week vernielingen aangericht in de voortuin, waar aanvankelijk nog een onthoofd figuur met bebloed overhemd te zien was en een pop aan een vlaggenmast bungelt. Ook is het huis bekogeld met eieren, zegt bewoner Kimberley Koelink tegen Omroep West .

Andere omwonenden hebben rechtstreeks hun bezorgdheid geuit over de decoratie. Zo ontving het gezin naar eigen zeggen meerdere brieven en een bos rozen van mensen die willen dat het gezin de decoratie weghaalt. Ook vertelt Koelink dat iemand een wit kruis met daarop de tekst 'hoop, geloof en liefde' en het woord 'Jezus' in hun tuin heeft geplaatst.

Basisschool

De directeur van de christelijke basisschool Koningin Wilhelmina aan dezelfde straat merkte ook dat de halloweentuin onderwerp van gesprek is. Hij stuurde er deze week een mail over naar alle leerkrachten.

Koelink vindt de ophef veel te ver gaan. "In het dorp hebben ze het over kinderlijkjes in onze tuin. Ja, dat soort reacties krijgen wij. En nee, die liggen hier niet. Ik ga hier niet mee stoppen omdat het moet of omdat ze dit willen."