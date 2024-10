AFP Militairen van het Mexicaanse leger patrouilleren in de straten van Culiacan in september

NOS Nieuws • vandaag, 09:24 Mexicaanse kartelbaas gearresteerd na vuurgevecht waarbij 19 doden vielen

Bij een vuurgevecht in Mexico zijn maandag 19 doden gevallen. Vermoedelijk gaat het om leden van een drugskartel. Dat meldt het Mexicaanse ministerie van Defensie.

De schietpartij vond plaats op zo'n 10 kilometer van de stad Culiacan, in de westelijke deelstaat Sinaloa. Een groep van zo'n dertig schutters - waarschijnlijk lid van de drugsbende - schoot volgens het ministerie op militairen. Toen de militairen terugschoten, zou een deel van de groep zijn gevlucht.

De leider van een lokale tak van het Sinaloa-kartel is gearresteerd. Ook zijn bijna dertig vuurwapens in beslag genomen, plus munitie, militaire vesten en helmen.

Heviger geweld

Het bendegeweld in de deelstaat Sinaloa is sinds begin vorige maand toegenomen. Toen raakten rivaliserende takken van het Sinaloa-kartel met elkaar in gevecht. Sindsdien zijn er ongeveer 200 mensen gedood en meer dan 300 mensen vermist geraakt.

Aanleiding voor het conflict binnen het drugskartel is de aanhouding van de baas van het kartel, Ismael 'El Mayo' Zambada. Hij werd in juli gearresteerd in El Paso, Texas, kort nadat hij hier in een privévliegtuig was geland.

Zambada beweert dat een hooggeplaatst lid van Los Chapitos, een tak binnen het kartel, hem heeft ontvoerd en vervolgens tegen zijn wil naar de Verenigde Staten heeft gevlogen. De kartelbaas wordt verdacht van grootschalige drugssmokkel naar de VS.