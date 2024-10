AFP Een McDonald's-medewerker bereidt een hamburger

NOS Nieuws • vandaag, 01:27 Dode en tientallen zieken in de VS door E. coli-uitbraak McDonald's

In de VS is iemand overleden en zijn tientallen anderen ziek geworden na een E. coli-uitbraak die wordt gelinkt aan McDonald's. Het gaat om ten minste 49 gevallen, verspreid over tien staten. Dat meldt het CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM.

Tien mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, onder wie een kind met ernstige niercomplicaties. Verder meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst dat een oudere inwoner van Colorado is overleden.

Alle slachtoffers zeiden te hebben gegeten bij McDonald's voordat ze ziek werden. De meesten hadden een grote hamburger besteld, een Quarter Pounder, voordat ze symptomen kregen.

Darmklachten De E. colibacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. De darmbacterie kan bij besmet voedsel of water leiden tot maag- en darmklachten, zoals diarree en buikkrampen. Volgens het RIVM veroorzaakt de bacterie bij mensen met een minder goede weerstand "infecties buiten de darm, waaronder bloedstroominfecties".

De meeste gevallen bevinden zich in Colorado (26) en Nebraska (9), zegt het CDC. Ook in de staten Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Oregon, Utah, Wisconsin en Wyoming werden mensen ziek.

Uien en rundvlees

Het is nog niet zeker welk ingrediënt de uitbraak veroorzaakte. Wel richten onderzoekers zich op de uien en het rundvlees van de grote hamburger. Die zijn in afwachting van verder onderzoek niet verkrijgbaar in de tien staten.

McDonald's zegt in een verklaring dat de E. coli-uitbraak waarschijnlijk veroorzaakt is door gesneden uien van een bepaalde leverancier. De fastfoodketen zegt voorlopig ook geen Quarter Pounders te verkopen in delen van Idaho, Nevada, New Mexico en Oklahoma.

Naast het CDC doet onder andere ook het ministerie van Landbouw onderzoek naar de uitbraak.