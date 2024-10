ANP Zoë Sedney

NOS Sport • vandaag, 21:11 Atlete Sedney meldt grensoverschrijdend gedrag: 'Giftige omgeving'

Atlete Zoë Sedney heeft in een bericht op Instagram bekendgemaakt dat ze tijdens haar carrière meerdere keren slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Vlak voor het seizoen 2024 heeft zich een situatie voorgedaan die volgens Sedney "de laatste druppel" was, mede door "de manier waarop het door de autoriteiten is behandeld".

"De situatie waar ik mee te maken had, heeft ertoe geleid dat ik het hele seizoen heb gemist, inclusief de Olympische Spelen. Dat was de echte reden dat ik een operatie eerder heb laten doen."

'Slachtoffers worden gemanipuleerd'

De 22-jarige Sedney vertelt dat er de afgelopen jaren meer aan het licht is gekomen over grensoverschrijdend gedrag binnen Nederlandse teams en bonden. "Deze omgevingen zijn giftig geworden, niet alleen onder stafleden, maar ook tussen teamleden. Helaas worden de slachtoffers gemanipuleerd, terwijl de mensen om hen heen een oogje blijven dichtknijpen."

Een half jaar geleden bleek uit een interne mail van de atletencommissie, naar aanleiding van berichtgeving in dagblad Trouw, dat bij atleten die trainen op nationaal trainingscentrum Papendal gevoelens van onveiligheid leven na seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De atletencommissie, die bestaat uit acht atleten, schreef in de mail dat sommige atleten het gevoel hebben gekregen dat het behalen van medailles belangrijker is dan hun veiligheid en welzijn. "Het mag nooit lijken alsof je prestatieniveau invloed heeft op hoe serieus we grensoverschrijdend gedrag nemen."

Van Klinken

Sedney haalt in haar bericht het initiatief van kogelstootster en discuswerpster Jorinde van Klinken aan, die vorige week vertelde slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag en nu andere sporters wil helpen. "Ik hoop dat dat een stap in de goede richting gaat zijn in het doorbreken van deze cirkel", schrijft Sedney.

Sedney, die zich heeft toegelegd op de horden-, sprint- en estafettenummers, sluit af met de woorden: "Laten we ervoor zorgen dat NOC*NSF (en de Atletiekunie) niet alleen horen wat er wordt gezegd, maar echt luisteren."

NOC*NSF laat weten het lastig te vinden om te reageren op "persoonlijke berichten in reactie op de verklaring van Jorinde van Klinken". "We nemen elk geluid zeer serieus en vragen haar vooral om melding te maken van elke mogelijke ervaring met grensoverschrijdend gedrag. Dan kunnen wij (in combinatie met Centrum Veilige Sport Nederland) actie ondernemen."

De Atletiekunie wilde dinsdagavond nog niet reageren.