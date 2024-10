ANP Jorinde van Klinken op de Spelen van Parijs

NOS Sport • vandaag, 13:13 Atlete Van Klinken slachtoffer grensoverschrijdend gedrag, wil andere sporters helpen

Atlete Jorinde van Klinken is in haar carrière meerdere keren slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag. Dat vertelde de olympische discuswerpster zondag op haar sociale media. De 24-jarige Van Klinken vermeldde ook dat ze cursussen wil gaan geven aan medesporters hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

"Toen ik jonger was, heb ik er een lange periode in Nederland mee te kampen gehad", vertelde Van Klinken in het Radio 1 Journaal. Op sociale media schrijft ze dat ze om die reden als 20-jarige naar de Verenigde Staten vertrok. "Ik verhuisde naar de andere kant van de wereld om aan dat gevoel te ontsnappen."

Maar in de VS werd ze een jaar nadat ze er in 2020 was beland weer slachtoffer.

Beluister hier het hele gesprek met Van Klinken:

audiofragment Van Klinken: 'Ik wil atleten kennis geven zodat ze de eerste signalen gaan herkennen'

"Toen ik daar een jaar was, kwam ik een fysio tegen. Een week voor een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar ging hij een stap te ver. Ik had het heel snel door, maar het zorgt voor een volledige paniekaanval."

Een litteken werd opengereten, schrijft ze op haar Instagram-account.

"In Nederland had ik nooit het gevoel dat ik echt werd gehoord of begrepen. Hoe er toen op is gereageerd heeft bijgedragen aan mijn trauma. In Amerika werd ik direct compleet begrepen en geholpen. Dat gaf zo'n andere ervaring, het gaf mij de hoop terug dat er wel wat te doen is aan dit onderwerp."

'Grenzen herkennen'

Het bracht Van Klinken op het idee een bedrijf op te richten om mede-atleten workshops te geven over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. "Atleten en trainers moeten hun grenzen gaan herkennen om samen een veilig klimaat te creëren", aldus Van Klinken.

"Anderen mogen niet doormaken wat ik heb doorgemaakt", schrijft Van Klinken op sociale media. "Het is superlastig, maar iemand moet het gaan proberen. Ik wil mensen meer kennis geven zodat atleten de eerste signalen gaan herkennen", vertelt ze op Radio 1.

EPA Van Klinken in actie op de Olympische Spelen

Het is nodig, zegt ze, de aandacht voor het onderwerp kan veel groter. "We hebben het er onderling (met andere atleten, red.) wel eens over, het verschilt per persoon, er zijn inmiddels genoeg verhalen in allerlei sporten die naar buiten zijn gekomen."

"Een aantal sportbonden is er supergoed mee bezig. Maar er zijn ook bonden waar ze niet denken dat dit een issue is. Dat geeft aan dat het nog een lange weg te gaan heeft."