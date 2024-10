Vrouw op zoek naar telefoon zit 7 uur vast in Australische rotsspleet

Zeven uur ondersteboven hangen tussen rotsen omdat je je gevallen telefoon terug wilde krijgen. Het overkwam een 23-jarige vrouw in Australië. Tijdens de zoektocht naar haar telefoon gleed ze uit, waardoor ze vast kwam te zitten in een drie meter diepe spleet.

Matilda Campbell was met haar vrienden aan het wandelen in een wijnstreek in de Australische deelstaat New South Wales. Toen ze viel, probeerden haar vrienden haar te bevrijden, maar dat lukte niet. Ook hadden ze op de plek van de val geen bereik.