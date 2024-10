EPA Een vaccin tegen mpox

NOS Nieuws • vandaag, 12:49 Eerste besmetting nieuwe mpox-variant in Duitsland

In Duitsland is een eerste besmetting vastgesteld met de nieuwe variant van mpox. Dat melden Duitse media, die zich baseren op informatie van het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM.

Mpox is een virusinfectie die vaak begint met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Het belangrijkste symptoom is huiduitslag in de vorm van pokken. In het Westen is de ziekte zelden dodelijk.

Volgens het Duitse gezondheidsinstituut heeft de persoon de besmetting opgelopen in het buitenland.

Vooral in Afrika

Mpox komt voor bij jong en oud, vooral in Afrikaanse landen. Daar komt een erg besmettelijke en gevaarlijke vorm van mpox voor. Het zou in Duitsland gaan om die zogenaamde Clade Ib-variant, de ernstige variant van het virus.

In Nederland duikt het virus ook af en toe op, zoals eerder deze maand in Eindhoven. Het gaat dan om een mildere variant van het virus. Sinds april 2022 heeft het RIVM bij meer dan 1300 mensen die variant vastgesteld. De Clade Ib-variant is hier nog niet gemeld.

Het virus wordt overgebracht door nauw of intiem contact. In Europa komt het voornamelijk voor bij mannen die seks hebben met mannen, maar het kan ook bij de dagelijkse verzorging en verpleging overgaan van mens tot mens.

Het Robert Koch Instituut gaat ondanks het nieuwe geval vooralsnog niet uit van een verhoogd risico op Clade Ib-virussen in Duitsland. Het instituut houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Noodsituatie

In augustus heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de opmars in Afrika van een nieuwe variant van het mpox-virus, voorheen bekend als het apenpokkenvirus, aangemerkt als een internationale noodsituatie. Het uitroepen van de noodsituatie volgt na een forse uitbraak in de Democratische Republiek Congo, waarna het ook in omringde landen opdook.