Google Maps Woonpark Eckartdal

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 09:20 Mpox gevonden bij twee mensen in gehandicapteninstelling in Eindhoven

Bij een locatie van de gehandicapteninstelling Lunet in Eindhoven is bij twee mensen mpox geconstateerd. Dat laat Lunet weten in een brief. Volgens de GGD is de kans op verdere verspreiding laag.

Het gaat om een besmetting op de woonlocatie Eckartdal. Contact met andere groepen en locaties wordt vermeden en er zijn "beschermingsmiddelen ingezet" om verdere verspreiding te voorkomen, meldt Lunet.

Mpox is een virusinfectie die vaak begint met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gzwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. Het belangrijkste symptoom is huiduitslag in de vorm van pokken.

Milde variant

Het komt voor bij jong en oud, vooral in Afrikaanse landen. Daar komt een erg besmettelijke, en gevaarlijke vorm van mpox voor. In Nederland duikt het virus ook af en toe op, maar dan gaat het om een mildere variant. Sinds april 2022 heeft het RIVM bij meer dan 1300 mensen die variant vastgesteld.

Het virus wordt overgebracht door nauw of intiem contact. In Europa komt het voornamelijk voor bij mannen die seks hebben met mannen, maar het kan ook bij de dagelijkse verzorging en verpleging overgaan van mens tot mens.

Welke variant in Eindhoven is geconstateerd, is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de GGD.

Bron- en contactonderzoek

De GGD Brabant-Zuidoost heeft tests afgenomen, schrijft Omroep Brabant. Als de uitslag daarvan bekend is, wordt verder gekeken naar passende maatregelen. "We voeren ook bron- en contactonderzoek uit", zegt een woordvoerder. Dat betekent dat wordt onderzocht waar de besmettingen in Eindhoven vandaan komen en wie er mogelijk nog meer besmet kunnen zijn.