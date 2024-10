Kamer wil vervuilende werkbusjes voorlopig niet weren uit binnensteden

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ondernemers voorlopig uitgezonderd moeten worden bij de invoering van 'zero-emissiezones' in binnensteden. Een voorstel van de VVD voor een landelijke uitzondering tot 2029 krijgt in ieder geval steun van PVV, BBB, SGP, Forum, Denk en JA21.

Veertien Nederlandse steden stellen per 1 januari 2025 emissievrije zones in. Ze willen er uiteindelijk alleen nog elektrische bedrijfswagens zonder uitstoot toelaten. Tot ongenoegen van sommige ondernemers, die de kosten voor zo'n elektrisch busje te hoog vinden. Soms hoeven ze er maar een beperkt aantal dagen per jaar te zijn, zoals marktkooplieden.