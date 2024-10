ANP Twee zwangere vrouwen bezoeken de Negenmaandenbeurs (foto ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 18:15 Italianen krijgen steeds minder kinderen: gemiddeld nog maar 1,2 per vrouw

Het aantal baby's dat in Italië wordt geboren, blijft dalen. Uit cijfers van het Italiaanse bureau voor de statistiek over de eerste zeven maanden van het jaar blijkt dat pogingen van de overheid om het tij te keren geen succes hebben.

Tussen januari en juli werden 4600 kinderen minder geboren dan in dezelfde periode in 2023. Dat betekent een daling van 2,1 procent. Daarmee daalt het Italiaanse geboortecijfer inmiddels zestien jaar achter elkaar. Sinds de eenwording van Italië in 1861 was het geboortecijfer niet zo laag.

Stabiel

Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw ligt inmiddels op 1,21. Twee jaar geleden was dat 1,24. Om de bevolking zonder migratie stabiel te houden, zou het gemiddelde 2,1 moeten zijn.

In heel 2023 kwamen er in Italië, een land met bijna 59 miljoen inwoners, 379.890 baby's ter wereld. Als je het geboortecijfer van dat jaar vergelijkt met 2008, het laatste jaar waarin het steeg, is de daling ruim 34 procent.

Het Nederlandse geboortecijfer Het aantal kinderen dat vorig jaar in Nederland werd geboren, is ongeveer 165.000, schat het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat waren er bijna 3000 minder dan een jaar eerder. Een vrouw in Nederland krijgt gemiddeld 1,43 kinderen. Dit is het laagste cijfer sinds de eerste meting in 1975. Het cijfer daalt sinds 2010.

De Italiaanse overheid trekt al jaren alles uit de kast om het krijgen van kinderen aantrekkelijker te maken. Jaren geleden bleek al dat kinderen opvoeden simpelweg te duur is voor veel Italianen.

Belastingvoordelen voor jonge ouders, kinderbijslag en langer ouderschapsverlof moeten daar verandering in brengen, meldde Nieuwsuur. Toch hebben die maatregelen nog niet het gewenste resultaat. In Italië is deeltijdwerk niet erg gebruikelijk, waardoor een baan en een kind lastig te combineren zijn. Het resultaat: kinderen krijgen wordt uitgesteld.

'Kans steeds kleiner'

"Als een koppel dan pas samenkomt als zij allebei ouder dan 30 zijn, dan worden de kansen om twee of drie kinderen te krijgen, steeds kleiner", zei demograaf Elena Ambrosetti eerder tegen Nieuwsuur. Italiaanse vrouwen zijn gemiddeld het oudst van alle EU-inwoners als ze voor het eerst een kind krijgen: 31,7 jaar.

