NOS Voetbal • vandaag, 17:03 Van der Gaag vertrok na twee jaar genieten bij United: 'Wil weer hoofdtrainer worden'

Twee jaar lang was hij assistent van Erik ten Hag bij Manchester United, inmiddels zit hij in korte mouwen in het Portugese zonnetje. Het is eind oktober goed toeven in het Zuid-Europese land waar Mitchell van der Gaag al sinds 2001 met enkele tussenpozen woont.

"Ik ben gestopt met kijken hoe warm het in Nederland is, maar hier is het bijna altijd goed", lacht Van der Gaag. Na een hectische periode in Engeland geniet hij van de rust, terwijl hij wacht op een mooie kans om ergens weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan.

Ondertussen telt hij zijn zegeningen, want Van der Gaag leeft al een tijd met een pacemaker vanwege een hartritmestoornis. "Ik probeer nu alles in perspectief te plaatsen. Dat was elf jaar geleden anders."

Twee geweldige jaren

Afgelopen zomer vertrok Van der Gaag bij Manchester United, waar hij twee seizoenen lang assistent-trainer van Ten Hag was. "Dat waren twee geweldige jaren, omdat je echt in de top werkt. En dan heb ik het niet alleen over United, maar ook de hele competitie."

"Normaal zie je de Premier League op televisie, nu zat ik er middenin. Als je kijkt naar de tactische variatie, om maar een trainersterm te gebruiken: die is in de Premier League top. Het was genieten."

Bij het afscheid van Van der Gaag in Engeland werd geschreven dat hij de ambitie had om weer op eigen benen te staan. Dat onderschrijft de oud-trainer van onder meer Excelsior en NAC Breda nu ook zelf.

ANP Van der Gaag en Ten Hag langs de lijn bij Manchester United

"Wat er gebeurd is? Nou niet zoveel. Het is mijn ambitie om weer hoofdtrainer te worden, nadat ik eerst assistent bij Ajax was en daarna bij Manchester United. Het is geweldig om assistent te zijn, maar op een gegeven moment heb je zelf ook weer je ambities."

Vanzelfsprekend is het niet dat Van der Gaag kerngezond aan de Portugese kust vertelt over zijn toekomstdromen. In 2013 werd hij tijdens het coachen van de Portugese club Belenenses getroffen door een hartaanval. De trainer leefde al langer met een pacemaker, omdat in een eerder stadium een hartritmestoornis bij hem werd geconstateerd.

"Ik word er in Portugal nog vrij vaak aan herinnerd, omdat het hier gebeurd is. Ik ben nu na een langere afwezigheid weer terug in Portugal, dus dan wordt er veel gevraagd hoe het met me is. Dat is ook goed, het plaatst de dingen in perspectief."

Respect voor Ten Hag

Dat Van der Gaag is vertrokken uit Engeland, betekent niet dat hij Manchester United niet meer volgt. Hij kijkt nog steeds met grote belangstelling naar zijn voormalige werkgever, en in het bijzonder naar Ten Hag.

"Je ziet met INEOS (de nieuwe clubeigenaren, red.) dat ze op één lijn zitten met Ten Hag en vooruit durven te kijken. Maar in dat hele proces heb je wel resultaten nodig. Wat dat betreft is het lekker dat je afgelopen weekend van Brentford wint."

Of Ten Hag de club weer op de rit krijgt, is de vraag. "Als het een makkelijke job was, kon iedereen er zitten. Sinds het vertrek van Alex Ferguson gaat het er met pieken en dalen. Het knappe van Erik is: hij blijft altijd vooruitkijken en doorgaan. De rest kun je ook niet controleren."

Vooralsnog ziet Van der Gaag het aan vanuit de spreekwoordelijke luie stoel. Hij wacht geduldig tot een mooie club waar hij als hoofdtrainer aan de slag kan zich aandient.