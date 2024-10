EPA In Colombia praten landen over biodiversiteit

NOS Nieuws • vandaag, 06:30 Wekdienst 21/10: Landen praten over biodiversiteit • Uitspraak tegen FVD-kamerlid

Goedemorgen! In Colombia begint een klimaattop over biodiversiteit. En FVD-kamerlid Pepijn van Houwelingen hoort of hij wordt gestraft voor het plaatsen van een bewerkte foto van ministers met een hakenkruisvlag.

Eerst het weer: In het noordwesten schijnt eerst nog even de zon, verder is het bewolkt en vooral later op de dag gaat het weer flink regenen, met name in het zuiden en oosten. Het wordt 16 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Colombia begint een conferentie van de Verenigde Naties over biodiversiteit. Op de top wordt verder gesproken over de afspraken die bijna 200 landen in 2022 maakten over het beschermen van de biodiversiteit. Alle landen moesten daar plannen voor inleveren. Nederland heeft die net als veel andere landen nog niet klaar.

De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen Pepijn van Houwelingen. Het FvD-kamerlid staat terecht voor het plaatsen van een tweet met daarin een bewerkte foto van de toenmalig ministers Ernst Kuipers en Karien van Gennep met een hakenkruisvlag. Het Openbaar Ministerie eiste een boete van 450 euro.

Vanavond worden in Utrecht de wielrenner en wielrenster van het jaar gekozen tijdens het wielergala. Vorig jaar gingen Mathieu van der Poel en Demi Vollering met de prijzen naar huis.

Wat heb je gemist?

Het aantal hiv-diagnoses bij mannen onder de dertig die seks hebben met andere mannen stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIV Monitoring. Vooral onder jonge mannen is het totaal aantal nieuwe hiv-diagnoses toegenomen.

Volgens het Aidsfonds zit de stijging bij die groep voornamelijk in het condoomgebruik dat is gedaald. Ook zijn deze mannen, onder de 30, seksueel een stuk actiever dan bijvoorbeeld mannen van 70+.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In Sittard is dit weekend het Oktoberfest gevierd. De gemeente verwachtte zo'n 200.000 mensen die gekleed in lederhosen bier drinken. Volgens de wethouder van de Limburgse gemeente is vooral het sociale aspect belangrijk. "Het elkaar ontmoeten, de gezelligheid met elkaar"

1:13 Kermis, klederdracht en bier bij Oktoberfest Sittard: 'Feest voor iedereen'

Fijne maandag!