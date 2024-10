ANP

NOS Nieuws • vandaag, 01:13 Aidsfonds maakt zich zorgen over stijging hiv-besmettingen bij jonge mannen

Het aantal hiv-diagnoses bij jonge mannen stijgt, blijkt uit onderzoek van Stichting HIV Monitoring. Terwijl het totaal aantal nieuwe hiv-diagnoses stabiel is gebleven met 424 geregistreerde gevallen in 2023, is bij de nieuwe diagnoses het aandeel toegenomen van jonge mannen die seks hebben met mannen.

In de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar werden in 2023 40 nieuwe hiv-diagnoses gesteld. Het aandeel van jonge mannen (15-30 jaar) die seks hebben met mannen is gestegen van 15 procent in 2002 naar 29 procent in 2023. "Deze stijgende trend benadrukt de noodzaak om bestaande preventiestrategieën te versterken en nieuwe maatregelen te implementeren", zegt het Aidsfonds.

Volgens het Aidsfonds zit de stijging bij die groep voornamelijk in het condoomgebruik dat is gedaald. Ook zijn deze mannen, onder de 30, seksueel een stuk actiever dan bijvoorbeeld mannen van 70+.

Zorgwekkend

Directeur van het Aidsfonds Mark Vermeulen noemt de stijging van het aantal hiv-diagnoses zorgwekkend. "Wat we zien is dat er al veel langer eigenlijk onvoldoende aandacht is voor preventie in Nederland. We zien dat er condoomcampagnes al sinds 2012 zijn gestopt. En we zien ook dat alle groepen die baat zouden hebben bij de hiv-preventiepil PrEP er nog niet genoeg toegang tot hebben. Daar maken we ons zorgen over."

Hoewel de cijfers onder jongeren zorgwekkend zijn, benadrukt Aidsfonds dat Nederland nog steeds in een sterke positie verkeert om het aantal nieuwe hiv-infecties terug te dringen naar nul. De middelen zijn beschikbaar, maar moeten effectief worden benut, zegt het Aidsfonds.