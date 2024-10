Reuters Curtis Jones (m) viert de 2-1 tegen Chelsea

NOS Voetbal • vandaag, 17:02 • Aangepast vandaag, 19:52 Slots Liverpool verslaat ook Chelsea, City ontsnapt aan puntenverlies

Liverpool gaat na ook na de interlandpauze door met winnen. De ploeg van coach Arne Slot was op Anfield met 2-1 te sterk voor Chelsea.

Door de zevende zege in acht wedstrijden en de vierde overwinning op een rij kwam de koploper van de Premier League op 21 punten. Regerend kampioen Manchester City ontsnapte op bezoek bij hekkensluiter Wolverhampton Wanderers aan duur puntenverlies.

NOS Stand Premier League

Chelsea begon sterk in Liverpool en kreeg kansen via onder anderen Cole Palmer. Het was echter Liverpool dat de score opende. Na een overtreding van Levi Colwill op Curtis Jones kreeg de thuisploeg een strafschop en die was wel aan Mohamed Salah besteed: 1-0.

Met Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo stonden er drie Nederlandse internationals in de basis bij Liverpool. Gakpo leek de score op aangeven van Salah te verdubbelen, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Nog voor rust kende scheidsrechter John Brooks aan Liverpool een nieuwe strafschop toe, na een vermeende overtreding van doelman Robert Sánchez op Curtis Jones. Die beslissing werd na ingrijpen van de VAR echter teruggedraaid.

Reuters Arne Slot en Cody Gakpo

Even na rust kwam de VAR opnieuw in actie. Chelsea-spits Nicolas Jackson maakte gelijk, maar werd afgefloten voor buitenspel. De VAR concludeerde echter dat van buitenspel geen sprake was en dat de goal gewoon telde.

Via Curtis Jones had Liverpool een snel antwoord op de gelijkmaker. De 23-jarige Engelsman scoorde na een prachtige pass van Salah. Daarna bleef Liverpool relatief simpel overeind en kon Slot weer een overwinning vieren.

Stones in blessuretijd matchwinner City

Bij Wolverhampton Wanderers tegen Manchester City duurde het niet lang voor het openingsdoelpunt viel. Na zeven minuten balbezit voor City braken de Wolves ineens uit en oud-FC Groningen-spits Jorgen Strand Larsen hoefde alleen maar binnen te tikken na een prachtig op maat gegeven voorzet van Nelson Semedo.

Tien minuten later voorkwam City-keeper Ederson de 2-0 van Semedo. Na ruim een half uur was het Josko Gvardiol die de stand met een mooi afstandsschot gelijktrok. City had op dat moment tachtig procent balbezit.

AFP City viert de gelijkmaker

Ook na rust was City veel sterker dan Wolverhampton. Op een paar kleine momenten voor de thuisploeg na had de ploeg van Pep Guardiola constant de bal op de helft van de tegenstander.

Toch leken de Wolves stand te houden. Pas na de vierde corner op een rij, diep in blessuretijd, besliste Stones het duel in het voordeel van City.