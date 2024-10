Napoli loopt weer uit op Juventus na moeizame zege op Empoli

Napoli heeft in de Serie A zijn zesde zege in acht duels geboekt. De koploper won moeizaam bij nummer 10 Empoli: 0-1.

De fans in het Stadio Carlo Castellani hadden dit seizoen nog geen goal gezien, alle wedstrijden tot nu toe eindigden daar in 0-0. Empoli was in de eerste helft via Sebastiano Esposito dicht bij de eerste treffer, maar hij stuitte op doelman Elia Caprile, die vorig seizoen aan Empoli verhuurd werd.