Márquez wint MotoGP-race in Australië, geen punten voor vallende Veijer

Ook de strijd om het kampioenschap in de Moto2-klasse is nog niet beslist. WK-leider Ai Ogura kreeg zijn eerste kans om de titel te pakken, maar de Japanner werd vierde. Concurrenten Fermín Aldeguer (eerste) en Arón Canet (tweede) liepen wat in.

Geen punten voor Veijer

Veijer, de nummer drie in de WK-stand, startte van de tweede plek, maar viel onmiddellijk een aantal plekken terug. Hij sloot even later weer aan bij de kopgroep, maar met nog negen ronden te gaan, ging het mis. Veijer tikte Ivan Ortola aan en beiden gingen onderuit. De Spanjaard, vierde in de WK-stand, gaf op.